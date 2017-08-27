فوكاس تدفع مبيعات أوتو جميل من فورد بـ 51%

المال ـ خاصارتفعت مبيعات العلامة الأمريكية فورد، خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع %51، لتصل إلى 1225 سيارة مقابل 504 سيارات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 721 سيارة بنسبة نمو %59.جاءت هذه الزيادة الكبيرة بفضل نمو مبيعات طراز فوكاس إلى 827 وحدة، مقابل 51 وحدة بزيادة 776 وحدة، ون

المال ـ خاص

ارتفعت مبيعات العلامة الأمريكية فورد، خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع %51، لتصل إلى 1225 سيارة مقابل 504 سيارات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 721 سيارة بنسبة نمو %59.

جاءت هذه الزيادة الكبيرة بفضل نمو مبيعات طراز فوكاس إلى 827 وحدة، مقابل 51 وحدة بزيادة 776 وحدة، ونسبة نمو %94؛ بعد طرح الشكل الجديد من السيارة، والمزودة بمحرك إيكو بوست الجديد، الموفر للطاقة، كما سجلت فورد سي ماكس 40 وحدة لأول مرة.

أما فورد فيوجن تراجعت مبيعاتها من 158 سيارة إلى 75 سيارة، خلال النصف الأول من 2016، بانخفاض قدره 83 سيارة ونسبة تراجع %52 فيما ارتفعت مبيعات فورد كوجا من 214 سيارة إلى 283 سيارة، بزيادة 69 وحدة ونسبة نمو %32.

ولم تسجل فورد مبيعات لعدد من الطرازات الأخرى مثل، مونديو، وبي ماكس، وفيستا وكا، التي جاءت نتيجتها على التوالي 25 و8 و23 و17 سيارة خلال النصف الأول من العام الماضي.

يذكر أن العلامة التجارية دايهاتسو، التي كانت شركة عبد اللطيف جميل «أوتو جميل» تستحوذ على وكالتها، باعت خلال النصف الأول من العام الماضي 338 سيارة؛ لكن توريدها إلى أسواق المنطقة توقف بعد قرار من الشركة الأم.