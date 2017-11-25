فوق السحاب.. أولى تجارب شادي الفونس الدرامية

رحاب صبحى تعاقد الفنان الشاب شادي الفونس رسميًّا على المشاركة في مسلسل "فوق الحساب" بطولة النجم هاني سلامة، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2018، بعدما لفت الأنظار إليه من خلال مشاركته في برنامج SNL بالعربي، بالإضافة إلى أنها تعد التجربة الحقيقية الأولى له في الدراما المصرية بعد حصو

رحاب صبحى



تعاقد الفنان الشاب شادي الفونس رسميًّا على المشاركة في مسلسل “فوق الحساب” بطولة النجم هاني سلامة، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2018، بعدما لفت الأنظار إليه من خلال مشاركته في برنامج SNL بالعربي، بالإضافة إلى أنها تعد التجربة الحقيقية الأولى له في الدراما المصرية بعد حصوله على دور رئيسي ضمن أحداث العمل.

ويعكف شادي خلال الفترة الحالية على التحضير للشخصية التي سيقدمها خلال أحداث المسلسل، حيث إنه من المقرر البدء في تصوير مشاهده خلال الأسبوع الحالي، وبدأت الشركة المنتجة التصوير مبكرًا من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل قبل حلول شهر رمضان.

يُشار إلي أن مسلسل “فوق السحاب” بطولة النجم هاني سلامة، واللبنانية ستيفانى صليبا، وإبراهيم نصر، ومنى عبد الغني، وعفاف شعيب، وتوني ماهر، ومن تأليف السيناريست حسان دهشان، وإخراج رءوف عبد العزيز، وإنتاج سينرجى المملوكة للمنتج تامر مرسى.