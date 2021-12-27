«فوفوزيلا العقارية» ترصد مليار جنيه لإنشاء مدينة ترفيهية فى أسيوط الجديدة

تخطط شركة فوفوزيلا للتطوير العقارى لاستثمار مليار جنيه لإنشاء مدينة ترفيهية متكاملة بمدينة أسيوط الجديدة.

قالت مصادر مقربة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن «فوفوزيلا» – التابعة لرجل الأعمال وسام طايل- حصلت فى السابق على قطعة أرض مساحتها 16 فدانا بمدينة أسيوط الجديدة، مخصصة للنشاط الترفيهى، وبالفعل أتمت تنفيذ النسبة الأكبر من المشروع، ويتبقى الافتتاح الرسمى خلال العام القادم.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «فوفوزيلا» لديها خطة توسعية طموح فى مدينة أسيوط الجديدة، ولذلك حصلت على 3 قطع أراضٍ أخرى لإنشاء مجمعات للإسكان الفاخر والفيلات، وجارٍ تنفيذ الأعمال الإنشائية بها.

وأكدت أن أسيوط الجديدة باتت محط اهتمام عدة شركات تطوير عمرانى وخدمى فى ظل الموقع المتميز للمدينة؛ وهو ما ظهر فى حصول أكثر من مطور على أراضٍ، ومنهم شركة مبانى إدريس العقارية، التى تقوم بإنشاء مجمع سكنى وفندق ومستشفى بالمدينة.

مصادر: قرب تشغيل نادى وادى دجلة على مساحة 26 فدانا مطلع العام القادم

ونوهت المصادر بقرب شركة وادى دجلة من افتتاح النادى التابع لها بالمدينة على مساحة 26 فدانا، واستقبال الأعضاء، بعد الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية.

وأنشئت مدينة أسيوط الجديدة طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2000، وتقع شرق النيل على طريق القاهرة / سوهاج، وتبلغ المساحة الإجمالية لها 30.3 ألف فدان، منها 9000 فدان كتلة عمرانية، ويبلغ عدد سكانها حوالى 35 ألف نسمة، والمستهدف 750 ألف نسمة .

وفى سياق متصل؛ أوضحت جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أن المدينة رصدت 200 مليون جنيه قابلة للزيادة خلال العام المالى الجارى لتنفيذ أعمال استكمال البنية التحتية والمرافق والطرق.

ولفتت إلى أن جهاز المدينة يخطط لإضافة توسعات بنحو 2500 فدان بمنطقة شمال غرب أسيوط الجديدة، على أن تبدأ بطرح أعمال مرافق للمرحلة الأولى من الأرض على مساحة 1304 أفدنة، بتكلفة استثمارية تقارب 300 مليون جنيه.