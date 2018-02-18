فوسفات مصر تكلف استشاريا بإعداد دراسة خط أبو طرطور- سفاجا

التكلفة ارتفعت من «350 إلى 500» مليون دولار المال ـ خاص قال مصدر مسئول فى هيئة السكة الحديد، إن شركة فوسفات مصر الحكومية، كلفت مكتبا استشاريا هندسيا، بإعداد دراسة ومخطط تفصيلى، لتنفيذ خط سكة حديد "أبو طرطور- سفاجا" والذي يبلغ طوله 700 كيلو متر، لافتا إلى أن هيئ

التكلفة ارتفعت من «350 إلى 500» مليون دولار

المال ـ خاص

قال مصدر مسئول فى هيئة السكة الحديد، إن شركة فوسفات مصر الحكومية، كلفت مكتبا استشاريا هندسيا، بإعداد دراسة ومخطط تفصيلى، لتنفيذ خط سكة حديد “أبو طرطور- سفاجا” والذي يبلغ طوله 700 كيلو متر، لافتا إلى أن هيئة السكة الحديد، وفرت البيانات اللازمة بمسار الخط، لصالح الشركة، خلال الفترة الماضية.

وأضاف لـ “المال”، أن تكلفة الخط وفقا لدراسة سابقة، تم تنقيحها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل لـ500 مليون دولار، مقارنة بـ 350 مليونا، لوتم تنفيذ المشروع منذ عامين.

وأوضح أن الخط سيتم إنشاؤه حسب النظم العالمية فى مجال السكة الحديد، و تستهدف “السكة الحديد” تشغيل قطارات مطورة وبسرعة عالية، لخدمة السياح، خاصة بين الأقصر و سفاجا.

ويستهدف أن ينقل الخط 2.5 مليون طن فوسفات من منطقة الواحات، لصالح الشركة، و التى تعد أكبر الشركات العاملة فى التنقيب، وتم تأسيس شركة فوسفات مصر عام 2009، وتم نقل تبعية مشروع الفوسفات إليها برأسمال مصدر 100 مليون جنيه، ورأسمال مدفوع 25 مليون جنيه، وهى شركة مساهمة مصرية تبلغ حصة بنك الاستثمار القومى، بها %50 و%20 للهيئة العامة للثروة المعدنية، %15 للهيئة العامة للبترول، ومثلها للشركة القابضة لجنوب الوادى.

واستطاعت شركة فوسفات مصر تحويل خسائر مشروع فوسفات أبوطرطور، بعد نقل تبعيته إليها إلى نتائج إيجابية، تتمثل فى زيادة الإنتاج والأرباح وتخفيض حجم الخسائر.

وأشار المصدر إلى أن المكتب الاستشارى، سيضع عددا من مقترحات الشراكة المقرر توقيعها بين «فوسفات مصر»، والسكة الحديد، حسب التعديلات التى تمت على قانون السكة الحديد فى الفترة الماضية، موضحا أن «النقل» ستبدأ تطبيق القانون كبداية، على ذلك المشروع، والمرحلة الأولى فى مشروع القطار السريع، والتى ستبدأ من العاصمة الإدارية 6 أكتوبر.

وكان مجلس النواب قد وافق مبدئيا، فى جلسته العامة، مطلع الأسبوع الماضى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وبحسب مشروع القانون، فقد تمت إضافة اختصاصين جديدين للهيئة بشأن إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية، مع إفساح المجال لإبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كل مرافق السكك الحديدية، التى كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإنفاذ حكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور، المتعلقة بمدة منح التزام المرافق العامة بناء على قانون ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما، بناء على قانون، ليصبح منح التزام مرفق السكة الحديد خمسة عشر عاما بدلا من 99 الوارد فى القانون رقم 152 لسنة 1980″.

وتضمن مشروع القانون أيضا، تنظيم سبل منح التزامات المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل مرافق السكك الحديدية، مما يخلق فرصا لجذب استثمارات أجنبية ومحلية، تسهم فى تطوير خدمات السكك الحديدية، وتفعيل دور منظومة نقل البضائع، واستبدال عبارة ويكون للهيئة الأولوية فى شراء تلك الأسهم الواردة فى الفقرة الأولى من المادة، لتصبح للعاملين فى الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز %10 من أسهم تلك الشركات، وذلك لوضع ضوابط محددة تحقق المواءمة بين عمليات التطوير والملكية.