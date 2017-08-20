فوسفات مصر تبحث تدبير 350 مليون دولار لخط أبو طرطور- سفاجا

المال ـــ خاصقال عمر شعت، مساعد وزير النقل، إن شركة فوسفات مصر الحكومية أبدت رغبتها فى توفير التكلفة المالية اللازمة لإعادة إحياء خط سكة حديد «أبو طرطور- سفاجا» الذى يبلغ طوله 700 كيلو متر، وبتكلفة مالية تتراوح بين 300 إلى 350 مليون دولار، لافتا إلى أن الشركة تولى اهتماماً بعودة الخط م

المال ـــ خاص

قال عمر شعت، مساعد وزير النقل، إن شركة فوسفات مصر الحكومية أبدت رغبتها فى توفير التكلفة المالية اللازمة لإعادة إحياء خط سكة حديد «أبو طرطور- سفاجا» الذى يبلغ طوله 700 كيلو متر، وبتكلفة مالية تتراوح بين 300 إلى 350 مليون دولار، لافتا إلى أن الشركة تولى اهتماماً بعودة الخط مرة أخرى لاستخدامه فى نقل الفوسفات ومعدات الحفر.

وأضاف فى تصريح لـ»المال»، على هامش مشاركته فى جولة تفقدية لوزير النقل، هشام عرفات، لطريق شبرا – بنها، أنه شكل لجنة لإجراء معاينة للخط على أرض الواقع، وإجراء تدقيق للتكلفة المالية.

ولفت مساعد وزير النقل، إلى أنه يوقع عقدًا مع الشركة، ومنحها بعض المزايا حال تمويلها لإنشاء الخط.

وعقد مجلس الوزراء الأسبوع قبل الماضى اجتماعا، لمناقشة المقترحات الخاصة بإعادة الخط مرة أخرى، والأساليب المتعلقة بتشغيله، وإدارته، وأنه من المنتظر أن ينقل حوالى 2.5 مليون طن سنوياً من الفوسفات، وتطرق الاجتماع إلى إمكانية دراسة ربط خط السكة الحديد «أبوطرطور – سفاجا»، بالخطوط الأخرى ضمن الشبكة المحلية لنقل الركاب والبضائع، ما يسهم فى زيادة خدمات النقل، والمزيد من التطوير فى خطوط السكك الحديدية.

وقال هشام عرفات زير النقل فى تصريحات سابقة، إن عصابات مسلحة استولت على خطوط، وقضبان، ومهمات الخط فى أعقاب 2011، ومن ثم فإن الخط ينشأ من جديد على نفس المسارات المحددة له فى السابق.

يذكر أن شركة فوسفات مصر تأسست 2009، ونقلت تبعية مشروع الفوسفات إليها برأسمال مصدر 100 مليون جنيه، ورأسمال مدفوع 25 مليونًا، وهى شركة مساهمة مصرية، تبلغ حصة بنك الاستثمار القومى بها %50، و%20 للهيئة العامة للثروة المعدنية، و%15 للهيئة العامة للبترول، ومثلها للشركة القابضة لجنوب الوادى.

واستطاعت شركة فوسفات مصر تحويل خسائر مشروع فوسفات أبوطرطور، بعد نقل تبعيته إليها إلى نتائج إيجابية، تتمثل فى زيادة الإنتاج والأرباح، وتخفيض حجم الخسائر.