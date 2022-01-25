فوز gig مصر بجائزة أفضل شركة تأمين في شمال أفريقيا لعام 2021

فازت شركة gig مصر للتأمين، بجائزة أفضل شركة تأمين في شمال أفريقيا لعام 2021، من منتدي MENA IR الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بدبي في الأمارات العربية المتحدة.

قال علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة ” gig” مصر- للتأمين ورئيس الإتحادين المصري والأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، أن معايير التقييم التي إعتمدت عليها اللجنة المنظمة عديدة ومتعددة، منها ذِكرًا وليس حصرًا، التقدم الذي حققته الشركة في مجال المنتجات الجديدة، بالإضافة الي زيادة حجم الأقساط، المرتبط بتحقيق نتائج إيجابية في الوقت ذاته- يقصد هامش الربحية سواء الكُلي أو الفني-، بالإضافة الي المعايير المرتبطة بخدمة العملاء، ومدي وجود خطابات شُكر من العملاء تبرهن علي جودة الخدمة المقدمة لهم.

مكافأة للعاملين بالشركة تقديرًا لجهودهم التي أثمرت عن الفوز بالجائزة

ولفت الزهيري في تصريحات لـ”المال” من دبي، إلي أنه بمناسبة هذه الجائزة الهامة ، حيث انه تم ذكر اسم مصر عن طريق الشركة فقط خلال هذا الاحتفال الذي شهده العديد من الشركات العالمية في مجال التامين واعادة التامين والخدمات المرتبطة بها ، ونظرا للمجهود الذي يقوم به العاملين بشركة gig التامين مصر تقرر صرف مكافاة لكافة العاملين بالشركة.

أبرز نتائج gig للتأمين مصر في 2021

ونجحت شركة gig للتأمين مصر، في تحقيق إجمالي أقساط بلغت قيمته 1.463 مليار جنيه، في العام المالي الماضي 2020/2021 المنتهي في يونيو الماضي، بنسبة نمو تصل الي 11% مقارنة بالعام المالي السابق.

وبلغ صافي ربح العام قبل الضرائب بلغ 237 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 15% خلال عامي المقارنة، فيما بلغت الاستثمارات المالية 1.48 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 بمعدل نمو قدره 18.3% عن الفترة المناظرة، كما بلغت حقوق المساهمين بالشركة 789 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وبلغت فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الشركة 554 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/2020، فيما بلغ فائض النشاط التأميني 238 مليون جنيه في 2020/2021.