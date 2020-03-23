فوز 7 شركات بميكنة منطقة برج العرب التكنولوجية

فازت 7 شركات تكنولوجيا صغيرة ومتوسطة بالمناقصة التى طرحها جهاز تنظيم الاتصالات خلال أغسطس الماضى بشأن تطوير وتشغيل وصيانة حلول متكاملة وأنظمة ذكية، لإدارة منطقة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية.

قال مصدر وثيق الصلة بـ«تنظيم الاتصالات» إن 40 شركة قامت بشراء كراسة شروط المناقصة تم تصفيتها إلى 14 بناء على معايير منها سوابق الأعمال، وتأهل منها 7 كيانات ماليًا وفنيًا، منها مؤسسات كانت تتنافس منفردة وأخرى فى صورة تحالفات، ومتوقع الإعلان عن أسماء الفائزين خلال الأسبوع الجارى.

أوضح المصدر لـ«المال» أن المناقصة تستهدف تنفيذ نموذج مصغر من العاصمة الإدارية الجديدة فى منطقة برج العرب خلال 6 أشهر من بداية أمر التوريد، على أن يسبق ذلك عقد اجتماع مع ممثلى الشركات الفائزة للاتفاق على آلية موحدة للتنفيذ.

وأكد أن الشركات ستقوم بتوريد عدادات ذكية لقياس استهلاك المرافق العامة، وكاميرات مراقبة إلكترونية، ونظام ذكى لإدارة مبانى المنطقة، وأنظمة تحكم إلكترونى ونقل ذكى، ويصل عدد تطبيقات المدن الذكية التى تضمنتها كراسة الشروط إلى 14 تطبيقًا لم يتم تغطيتها بالكامل ومن المقرر إعادة طرحها فى وقت لاحق.

أضاف أن الكيانات المسئولة عن تنفيذ المشروع تضم جهاز تنظيم الاتصالات وشركة سيليكون واحة لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة بالتعاون مع مجمع الإبداع بالمنطقة الممول من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، تحت إشراف وزارة الاتصالات، على أن يتم تعميم المشروع على باقى المناطق التكنولوجية والمدن الجديدة والتجمعات السكنية.

وقع جهاز تنظيم الاتصالات فى نوفمبر 2018 بروتوكول تعاون مع شركة واحات السيليكون القابضة لإدارة المناطق التكنولوجية الجديدة، لطرح مناقصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تطوير وتشغيل وصيانة حلول وأنظمة مدن ذكية فى منطقة برج العرب التكنولوجية.

يهدف البروتوكول الذى يمتد لعامين إلى أن يقوم المرفق بوضع المواصفات الفنية المطلوبة وفقا للمعايير العالمية، وتمويل تنفيذ المشروع.

تخضع إدارة المناطق التكنولوجية لشركة قابضة تعرف باسم واحات السيليكون، يبلغ رأسمالها مليار جنيه، وتساهم فيها عدة جهات، منها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم الاتصالات NTRA.