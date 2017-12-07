فوز 45 شابًا بقرعة الأراضي التكميلية في توشكى

الصاوي أحمدأسفرت القرعة التكميلية على أراضي المليون و500 ألف فدان عن فوز 45 شابا يمثل مجموعة من المساهمين في إحدى قطع الأراضي في منطقة توشكي ويبلغ عدد المجموعة الواحدة من 10 إلى 20 مستفيدا وفازوا بقطعة أرض بقيمة 238 فدانا، وفقا لنتائج القرعة التي حصلت عليها "المال".وأجرت شركة تنمية الريف الم

الصاوي أحمد

أسفرت القرعة التكميلية على أراضي المليون و500 ألف فدان عن فوز 45 شابا يمثل مجموعة من المساهمين في إحدى قطع الأراضي في منطقة توشكي ويبلغ عدد المجموعة الواحدة من 10 إلى 20 مستفيدا وفازوا بقطعة أرض بقيمة 238 فدانا، وفقا لنتائج القرعة التي حصلت عليها “المال”.

وأجرت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، صباح أمس الأربعاء، قرعة تكميلية على مجموعة من أراضى الطرح الأول لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 61 ألف فدان، بواقع 50 ألفا فى منطقة المُغرة مقسمة إلى 209 قطع، و11 ألف فدان فى توشكى مقسمة إلى 46 قطعة.

وقال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، إن هذه القرعة التكميلية مقصورة على المؤهلين سابقا فى الطرح الأول لهذه المناطق من مجموعات صغار المزارعين والشباب، ممن سبق لهم التقدم والتأهل لخوض قرعة الطرح الأول ولم يحالفهم الحظ، وذلك بهدف منحهم الأولوية للحصول على أراض بالمناطق التى سبق أن تقدموا لها دون طرح كراسات شروط جديدة أو دخول متقدمين جدد لهذه القرعة.

وأضاف حنورة أنه من المقرر منح الفائزين فى هذه القرعة 45 يوماً غير قابلة للمد، لتكوين الشركات وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الدفعة المقدمة والتعاقد.