فوز 3 كيانات محلية بتشغيل 186 أتوبيسا بديلا لقطار «أبو قير»

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» فوز 3 شركات نقل جماعى عاملة فى القاهرة بمشروع تشغيل 186 حافلة فى نطاق محافظة الإسكندرية للعمل كبديل لخط قطار أبوقير الحالى، والذى سيتم وقفه قريبًا لتحويله إلى مترو أنفاق. وأضافت المصادر أن الكيانات الفائزة تضم «الإنجليزية، والمصرية، و6 أكتوبر»، لافتة إلى أنه مقرر إطلاق التشغيل التجريبى للحافلات قبل نهاية يناير الحالى، بواقع 10- 20% من المركبات، وتشغيلها بشكل كامل عقب صدور قرار من وزارة النقل بوقف تسيير قطار أبوقير.

ويتناسب مشروع المترو الجديد مع إستراتيجيات مؤسسات التمويل الدولية، وبالتحديد أولويات تحسين جودة واستدامة خدمات البنية التحتية فى البلاد عبر تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك التحول إلى الاقتصاد الأخضر، خاصة فى النقل العام.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التشغيل الآمن واستيعاب حركة النقل المتزايدة، والمساهمة فى تخفيف الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية،

كما يسهم فى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا فى الساعة فى الاتجاه إلى 60 ألفًا «فى المرحلة الأولى من أبوقير إلى محطة مصر»، ويساعد فى تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 80 كم، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

ولفتت المصادر إلى أن الشركات الثلاث سيقتصر عملها لمدة 4 سنوات على أقصى تقدير، وهى فترة تنفيذ مشروع المترو، بدلًا من القطار الحالى، وإمكانية التجديد لفترة مماثلة إن كانت هناك ضرورة لذلك.

وقال رئيس إحدى الشركات الفائزة إن تشغيل الأتوبيسات هدفه توفير خدمة بديلة لسكان محافظة الإسكندرية بسعر تذكرة يتراوح من 2- 3 جنيهات على أقصى تقدير، وهى قريبة جدًّا من سعر تذكرة قطار أبوقير.

ويمتد خط سكك حديد «أبو قير- الإسكندرية» الحالى على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب مرورًا بوسط المدينة، ومساره موازٍ لخط سكك حديد «القاهرة- الإسكندرية» لمسافة 5.7 كم،

وتشمل المسافة 3 محطات هى «سيدى جابر والحضرة والإسكندرية»، ويبلغ الطول الحالى للخط 21.7 كم، وعدد المحطات 16 ومتوسط المسافة بينها 1450 مترًا.

يشار إلى أن الدولة تسهم فقط بنسبة 15% من إجمالى تكلفة مشروع إنشاء خط مترو أنفاق الإسكندرية، وتبلغ تكلفته الإجمالية المقدرة نحو 1.71 مليار دولار.

ويشمل المشروع 3 مراحل، تستغرق 3 سنوات من بداية استلام المواقع، ويبدأ مسار المرحلة الأولى من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر، بطول 21.7 كم،

والثانية من محطة مصر حتى الكيلو 21 طريق «الإسكندرية- مطروح» بطول 20.3 كم، والأخيرة من الكيلو 21 طريق «الإسكندرية- مطروح» حتى مدينة برج العرب بطول 30 كم.

ويشير أحدث الإحصائيات إلى أن عدد المستخدمين للخط فى الوقت الحالى يقدر بنحو 50 ألف راكب يوميًّا، وسيصل عدد المحطات فى التصميمات المقرر تنفيذها إلى 16 محطة سطحية، إلى جانب إنشاء ورشة لعمرة الوحدات المتحركة على الخط.