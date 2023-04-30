فوز 16 ألف مواطن في قرعة الحج السياحى لموسم 2023

أعلنت منذ قليل، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى للعام الجاري 1444هـ – 2023 م، والتي تم إجرائها بمقر وزارة السياحة والآثار بالعباسية.

وقد تم إجراء القرعة إلكترونياً من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج تنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وقد أسفرت نتيجة القرعة عن فوز 16 ألف مواطن هذا العام لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.

ويمكن لشركات السياحة المنفذة للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الإلكترونية من خلال مواقعها الإلكترونية من البوابة المصرية الموحدة للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية من خلال الرقم القومي عن طريق البوابة ذاتها.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد اعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1444هــ/2023م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظم عمل الشركات السياحية وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات وذلك في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.

وكانت قد أعلنت وزارة السياحة والآثار عن فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، اعتباراً من يوم 12 مارس الماضي وحتى 19 إبريل الجاري، وقد تم مد مهلة لتسجيل الحجاج حتى يوم الخميس الموافق 27 أبريل الجاري.