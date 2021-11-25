فوز 12 مرشحاً بمقاعد مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرف اتحاد الصناعات برئاسة الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي للاتحاد نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الغذائية ، والتي أجريت اليوم الخميس طبقا لقانون الاتحاد رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بفوز 12 مرشحاً من بين…

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرف اتحاد الصناعات برئاسة الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي للاتحاد نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الغذائية ، والتي أجريت اليوم الخميس طبقا لقانون الاتحاد رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بفوز 12 مرشحاً من بين 20 شركة من أعضاء الجمعية العمومية تقدموا للمنافسة منذ فتح باب الترشيح سبتمبر الماضي.

وفاز بعضوية الدورة الجديدة لمجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية 2021-2025 علي جميع مقاعد الفئات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كل من المهندس أشرف ابراهيم الجزايرلي والمهندس محمد طارق توفيق، والدكتور محمد عبدالحميد الشافعي، ابراهيم صبحي الامبابي، أحمد السيد الفندي، محمد أيمن قرة، المهندس أحمد حسني العيوطي، المهندس محمد عمر الدماطي، محمد صالح باشنفر، محمد جمال الدين شكري، محمود عبداللطيف بزان، وسعيد علي بدر.

وصرح محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن انتخابات الغرفة شهدت أعلي نسبة مشاركة لأعضاء الجمعية العمومية من بين غرف اتحاد الصناعات منذ بداية الانتخابات وحتي الخميس 25 نوفمبر 2021، مشيراً إلى أن هذه المشاركة الكبيرة تعكس جهود الغرفة في تحقيق نقلة نوعية وطفرة في مستوي وجوهر الخدمات التي يتم تقديمها للأعضاء من كافة المنشأت الغذائية والتي تلبي رغباتهم واحتياجاتهم بجانب التفاعل والتواصل المستمر مع الأعضاء للتعريف بالخدمات الجديدة.

واكد المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة في إنتظار إكتمال باقي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا ليتم تشكيل هيئة المكتب وبدأ الدورة الجديدة للمجلس ومدتها 4 سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، يتكون من 15 عضوا، حيث تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.