نقل وملاحة

فوز 12 شركة بتشغيل 800 أتوبيس نقل جماعى من القاهرة للمدن العمرانية الجديدة

«المال» تنفرد بنشر القائمة كاملة
مدحت إسماعيل 9:12 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21 9:12 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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فازت 12 شركة قطاع خاص بمزايدة هيئة النقل العام التى طرحتها بداية العام الحالى لتشغيل 800 أتوبيس نقل جماعي لربط المدن العمرانية الجديدة بقلب القاهرة، عبر منظومة ذكية وفقا للمعايير العالمية.

وبحسب منشور حصلت «المال» على نسخة منه وتنفرد بنشره، فإن قائمة الشركات الفائزة تضم «الأنوار، والقدس، سكاى باص، والفهد، والعبادوة، والبريق للنقل الجماعي، إلى جانب جولدن روود، وآرت درايف وشركات نارمر، وايت هورس، والألمانية، والنسر للنقل الجماعي».

وقالت مصادر بهيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة إن الكيانات المذكورة سابقا حصلت على أعلى نقاط تقييم فى العرض المالى الذى تضمن دفع أعلى قيمة فيما يتعلق برسوم المسارات، مع تعهدها بسداد %15 زيادة سنوية.

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وأضافت أن فترة التعاقد مع الشركات الفائزة 6 سنوات من تاريخ التوقيع الذى تم نهاية مارس الماضي، وتُجدد لفترة مماثلة، أو أقل منها، وذلك مرهون بموافقة الكيانات على اشتراطات جديدة، تضعها هيئة النقل العام، وإدارة مشروع النقل الجماعى، فى الوقت المناسب.

وأوضحت أن جميع المركبات سعة 26 راكبا، وتعمل بكل الأنظمة المتطورة: «التكييف، والواى فاى»، فضلا عن توفير شاشات عرض للمحطات، إلى جانب تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى، للحصول على قيمة الرحلة من الركاب.

وأوضحت أن الأتوبيسات التى ستعمل على الخطوط البالغة 92 خطًا ستعتمد على الغاز الطبيعي، وفقا للنظم العالمية للحد من التلوث، وطبقا لمتطلبات وزارة البيئة، إلى جانب تحقيق جميع الاشتراطات المحددة فى قانون المرور.

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مصادر: العمل الفعلى مطلع يوليو.. وتخصيص وحدة لإنهاء التراخيص

وأكدت مصادر هيئة النقل العام أنه مقرر إطلاق التشغيل الفعلى للأتوبيسات مطلع يوليو المقبل، وفقا للفترة الزمنية المحددة فى كراسة شروط المزايدة.

وطالبت هيئة النقل العام الشركات باختيار العمالة اللائقة صحيا مع توفير البرامج التدريبية، وإخطار إدارة مشروع النقل ببيانات جميع العاملين، قبل العمل الفعلى على الخطوط.

ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.

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وتعهدت هيئة النقل العام بتخصيص وحدة مرور مستقلة لإنهاء إجراءات التراخيص اللازمة لممارسة العمل فى أقرب وقت ممكن، فضلا عن توفير دورات تدريبية للعمالة الفنية للشركات، وفقا للبرامج المعتمدة.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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