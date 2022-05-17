 فوز هالة السمان برئاسة اللجنة النقابية في هيئة موانئ البحر الأحمر

أسفرت انتخابات اللجنة النقابية للعاملين في هيئة موانيء البحر الأحمر عن فوز هالة السمان برئاسة اللجنة بنحو 252 صوتا.

كما فاز بعضوية اللجنة النقابية 10 مرشحين، هم: محمد لطفي يوسف،ومدثر سيد محمد، وأشرف حسن ،وغريب عشري ،ويحيي زكريا مهران ،ومحمد أحمد, وأحمد محمد الظريف ، وجمال حسين ،وحسام عبد العظيم ،وعصمت إبراهيم.

وكان العاملون بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، توافدوا صباح أمس الاثنين إلى مقر اللجنة الانتخابية الرئيسية بمبني ديوان عام الهيئة للإدلاء بأصواتهم الانتخابية لاختيار رئيس وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة.

وطالب المرشحون بضرورة توحيد الجهود وتكاتف الأيدي لزيادة دخل الهيئة وبالتالي رفع المستوي المعيشي للعاملين والحفاظ على حقوق العاملين وضرورة مساندة قيادة الهيئة لتوفير حياة كريمة للعاملين.

وقدم كل مرشح برنامجه الانتخابي والذي يهدف إلى تلبية مطالب العاملين القانونية والمشروعة في ضوء الإمكانيات المتوفرة بالهيئة.

جانب من الانتخابات

وأكد المرشحون على إيجاد طرق قانونية لتوصيل صوت العاملين في قطاعات الهيئة المختلفة للمستوي الأعلى وتلبية مطالبهم وضرورة توحيد كل الجهود للحفاظ علي أصول وممتلكات الهيئة وزيادة إيراداتها وجذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق طموحات العاملين واثبات ذاتهم٠

و تابع اللواء محمد عبدالرحيم حميد رئيس مجلس إدارة هيئة موانيء البحر الأحمر واللواء أشرف عبدالمنعم نائب رئيس مجلس الإدارة أعمال اللجنة الرئيسية بمبني ديوان عام الهيئة والموانئ التابعة للهيئة ، علي مدار اليوم .