فوز محمد عياد وأحمد مروان على فئة القوابض بانتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية (صور)

ضمن مجلس إدارة أول اتحاد مصري للأوراق المالية .

فوز محمد عياد وأحمد مروان على فئة القوابض بانتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية (صور)
جريدة المال

أسماء السيد

أحمد أبوسيف

9:24 م, الأربعاء, 23 أغسطس 23

حسم محمد عياد رئيس مجلس الإدارة لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، و أحمد مروان رئيس مجلس الإدارة بشركة سيجما كابيتال، مقعدي فئة تأسيس الشركات القابضة في انتخابات أول مجلس إدارة لـ الاتحاد المصري للأوراق المالية .

وكان يتنافس 3 مرشحين على فئة الاشتراك في تأسيس الشركات القابضة المالية، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، وهم محمد عياد رئيس مجلس الإدارة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، و أحمد مروان رئيس مجلس إدارة شركة سيجما، و أيمن الصاوي الرئيس التنفيذي بشركة “ثروة” .

وانعقدت اليوم الجمعية العامة لانتخاب مجلس إدارة أول اتحاد مصري للأوراق المالية .

جريدة المال

أسماء السيد

أحمد أبوسيف

9:24 م, الأربعاء, 23 أغسطس 23