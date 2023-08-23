فوز محمد عياد وأحمد مروان على فئة القوابض بانتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية (صور)

حسم محمد عياد رئيس مجلس الإدارة لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، و أحمد مروان رئيس مجلس الإدارة بشركة سيجما كابيتال، مقعدي فئة تأسيس الشركات القابضة في انتخابات أول مجلس إدارة لـ الاتحاد المصري للأوراق المالية .

وكان يتنافس 3 مرشحين على فئة الاشتراك في تأسيس الشركات القابضة المالية، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، وهم محمد عياد رئيس مجلس الإدارة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، و أحمد مروان رئيس مجلس إدارة شركة سيجما، و أيمن الصاوي الرئيس التنفيذي بشركة “ثروة” .

وانعقدت اليوم الجمعية العامة لانتخاب مجلس إدارة أول اتحاد مصري للأوراق المالية .