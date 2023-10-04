فوز محافظة كفر الشيخ بـ 18 مشروعا ضمن مبادرة «المشروعات الخضراء الذكية»

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فوز 18 مشروعاً ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية، وجرى تكريم الفائزين بالمشروعات الخضراء، موجها الشكر لكل المشاركين في المبادرة، والفائزين بمشروعاتهم المتميزة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، و الأستاذ عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي نظمته محافظة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم بمشاركة محافظات ( كفر الشيخ- المنوفية- الغربية) تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دورته الثانية، وذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ ،COP 28 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبي.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن نجاح المبادرة في دورتها الأولى كان له أثراً كبيراً في تطوير النسخة الثانية وإتاحة الفرصة لظهور العديد من الأفكار الجديد، مشيراً إلى أنه تم إختيار أفضل 18 مشروعا رائداً مطابقاً لمعايير المنظمة للمشاركة في المبادرة هذا العام بالمحافظة، مؤكداً أن تلك المبادرة تستكمل بها الدولة سلسلة إنجازاتها بكافة المجالات والقطاعات، برؤية وإرادة صلبة تتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفى نهاية المؤتمر جرى تكريم أصحاب المشروعات الفائزة بإهدائهم شهادات تقدير ودروعاً، تقديراً لإسهاماتهم المثمرة وجهودهم المبذولة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ ، فيما تبادلا المحافظون الدروع التذكارية تقديراً لدورهم، مثمنين جهود الدولة في السعي نحو تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام، واختتم فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية .