فوز قائمة «غراب» بانتخابات الشعبة العامة للمخابز 2020-2024

عقدت الجمعية العمومية للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أمس الإثنين، جلسة إجراءات بمركز شباب باب الشعرية بالقاهرة، ترأسها المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية استمرت أكثر من 13 ساعة وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة 2020- 2024 حسب لائحة الشعب التجارية بالاتحاد.

حضر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قبل بداية جلسة الإجراءات التي بدأت في الساعة التاسعة صباحًا وانتهت الساعة العاشرة والنصف مساءً بعد يوم طويل من انتخاب الجمعية العمومية التي بلغ عددها 1174 عضوًا لمجلس إدارة الشعبة الذين وصل عددهم إلى 53 مرشحًا لاختيار 21 مرشحًا لعضو مجلس إدارة الشعبة.

وتابع العربي على مدار اليوم سير العملية الانتخابية وسبل التنظيم بنفسه لخروج الانتخابات بالشكل المنظم الذي ظهرت عليه، لتحسم قائمة ” عبدالله غراب رئيس الشعبة في الدورة المنتهية ” المنافسة لصالحها في نهاية السباق الانتخابي .

وتضمنت قائمة عبدالله غراب “إبراهيم رفعت حسيب – حسن محمدي محمد – حمدي أحمد عيد – حمدي محمود جاد – سامح أحمد عثمان زناتي – سيد بكر سيد علي – سيد محمد سيد حسنين – عاطف عبد العليم ديوان – عاطف عبد المعطي فراج – عبد الرحمن عمر عبد الرحمن – عبد العال درويش السيد – عبد الله نصر غراب – عبد الملاك جاد حنا – عطيه عيد حماد – مجدي حسن عبد الوهاب السرس – محمد سيد عبد الرحمن عبد الجواد – محمد صدقي المغربي – محمد فوزي عطيه – محمود رمضان جاب الله – نبوي محمد إبراهيم – نور أحمد حسين محمد”

وقال العربي عقب انتهاء انتخابات الشعبة إنه سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع مجلس إدارة الشعبة خلال الأيام القادمة لاختيار هيئة المكتب لاستكمال إجراءات انتخابات الشعبة للدورة الجديدة.

وأشار إلى أهمية دور شعبة المخابز المجتمعي، وأن السعي إلى تشكيل مجالس إدارات الشعب المختلفة ضمن خطة اتحاد الغرف التجارية التنموية والتطويرية، تماشيًا مع خطة الدولة التي تستهدف تنمية جميع القطاعات لدعم اقتصادنا القومي.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية في الأيام الأخيرة قد أعاد تشكيل مجالس إدارات أكثر من 11 شعبة عامة في الأنشطة المختلفة قبل إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة العامة للمخابر أمس.

ومن المُنتظر أن يعلن في الفترة القادمة عن إعادة تشكيل مجموعة أخرى من الشعب لاستكمال خطته التطويرية للأنشطة المختلفة التي تعتبر القاعدة الأساسية للاقتصاد القومي.