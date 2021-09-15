فوز «فتح الله وفاروق» بعضوية مجلس إدارة «مصر المقاصة» عن شركات السمسرة

فاز كل من محمد فتح الله السيد العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للسمسرة ومحمد فاروق مسعود رئيس شركة جلوبال انفست بعضوية شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي ممثلين عن شركات السمسرة.

وترشح لعضوية مجلس الإدارة لتمثيل مجموعات المساهمين فى شركات السمسرة كل من محمد فتح الله السيد، ومحمد عبدالهادى، وأحمد سيد إبراهيم، وعصام عبدالحفيظ سلام، وفارس محمد حسن، وعزة سيد عبدالرحمن، وأحمد عبدالحليم العروسى، ومحمد فاروق مسعود رئيس شركة جلوبال انفستمنتس، ومعتز حسن عبدالمنعم، وأسامة شومان.

وتعقد مصر المقاصة انتخاب مجلس إدارتها الجديد في دورته لعام ٢٠٢١ _ ٢٠٢٤ وسط حضور كثيف ونسبة حضور بلغت 84%.

تجدر الإشارة إلي أن “مصر المقاصة” كانت قد دعت لاجتماع الجمعية، يوم 15 سبتمبر 2021، لاختيار مجلس الإدارة الجديد للفترة 2021 وحتى 2024، وذلك من بين أكثر من ٣٠ مرشحًا.

وأعلنت شركة مصر للمقاصة عن ورود كتاب إليها من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 6186 بتاريخ الأمس باعتذار 2 عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة الشركة المقرر إجراؤها اليوم.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن أحمد عبد الحليم رشدي العروسي المرشح عن شركات الوساطة في الأوراق المالية وشاهيناز نبيل أمين فودة المرشحة من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب قد اعتذروا عن خوض انتخابات مجلس الإدارة للدورة من 2021/ 2024.