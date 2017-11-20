فوز عيسى وشومان وقطب بانتخابات حماية المستثمر

منى عبدالباري ومصطفى طلعت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، مساء اليوم الاثنين، عن نتيجة انتخابات مجلس إدارة الصندوق والتي أسفرت عن فوز 3 أعضاء من بين 4 متنافسين. و فاز كلا من وهم عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة للأوراق المالية، وعضو مجلس إد

منى عبدالباري ومصطفى طلعت

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، مساء اليوم الاثنين، عن نتيجة انتخابات مجلس إدارة الصندوق والتي أسفرت عن فوز 3 أعضاء من بين 4 متنافسين.

و فاز كلا من وهم عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة للأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة الصندوق السابق بـ 91 صوتا، و أسامة شومان، العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، بـ 78 صوتا عن مقعدي شركات السمسمرة.

وعن قائمة الشركات غير العاملة بمجال السمسمرة فاز أحمد قطب، رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس لإدارة السندات بـ 72 صوتا، بينما لم يحالف الحظ زينب خليل العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية، والتي كانت مرشحة عن نفس القائمة.

وكانت المال حاورت فتحي وشومان في وقت سابق، حول خطتهم عقب الفوز بالانتخابات والتي أشار فيها الأول إلى مساعيه لتعظيم استفادة الشركات، ومساهمي الصندوق، فيما كان هدف شومان تحويل “حماية المستثمر” إلى مؤسسة هادفة للربح، ودخولها في المجال الاستثماري، وحصد الأرباح من وراء الأموال المتراكمة بالصندوق، البالغة ملياري جنيه حاليا.

كانت هيئة الرقابة المالية قد فتحت باب الترشح لانتخابات الصندوق خلال الفترة من 8 وحتى 19 أكتوبر.

يشار إلى أن مدة تولي مجلس إدارة الصندوق الحالي تنتهي في نوفمبر الحالي. ويتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء، ممثل عن المستثمرين فى سوق الأوراق المالية، و3 آخرين عن الشركات الأعضاء بالصندوق، على أن يكون منهم ممثل على الاقل من غير شركات السمسرة، وممثل عن البورصة، وآخر عن شركة مصر المقاصة، و3 أعضاء من ذوى الخبرة.

ويتم اختيار الرئيس من بين الأعضاء ذوى الخبرة بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.