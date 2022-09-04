فوز شعبة خدمات النقل الدولي في الإسكندرية بالمركز الأول عالميا في مسابقة الفياتا

كشف المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي، بالغرفة التجارية بالاسكندرية، عن فوز الشعبة بالمركز الاول عالميا في مسابقة الفياتا العالمية ( FIATA ) لعدد المسجلين والمستخدمين منصة الفياتا لمدفوعات النولون الإلكترونية بين الأعضاء.

وأضاف ” القاضي ” أن هذا يعكس تطور مهنة مرحلي البضائع ووكلاء الشحن في مصر واتجهها لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن هذا يأتي بناءا على ما حققته الشعبة من تطور وفوزها بالمركز الاول، موضحا أن منظمة الفياتا العالمية قررت مشاركة الشعبة كممثل لمرحلي البضائع ووكلاء الشحن في مصر في مؤتمر الفياتا العالمية الذي سيعقد خلال العام الجاري بدولة كوريا الجنوبية.

وتابع رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالاسكندرية، أن مؤتمر الفياتا هو مؤتمر عالمي يتم تنظيمه سنويا ويشارك فيه من بين 1000 – 1500 شركة حول العالم تعمل في الصناعات اللوجستية والنقل والشحن، وذلك من جميع أنحاء العالم، كما أنه يعد حدث دولي يقدم فرصا للأعمال التجارية والاجتماعية.

وذكر ” القاضي ” أن مصر لها مكانة كبيرة بين دول أعضاء المنظمة والتي تعد الصوت الدولي لمرحلي البضائع، مشيرا الى أن الشعبة كانت قد مثلت المنظمة العالمية في مجلس الادارة من خلال الفوز بمنصب نائب منظمة الفياتا وذلك خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 عبر اللواء مازن نديم الرئيس الشرفي للشعبة، وخلال العام الماضي عبر المهندس أحمد مصطفى عضو مجلس ادارة الشعبة.

ولفت المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الشعبة تمتلك 700 عضو يمثلون العصب الرئيسي لصناعة النقل الدولي بمصر، مؤكدا أن الشعبة شاركت خلال الفترة الماضية في العديد من القوانين على رأسها المشاركة في قانون الجمارك، بالإضافة إلى تعاون مع وزارة التعليم الفني من خلال فصل دراسي للتعليم اللوجستي والنقل الدولي، بالإضافة إلى دبلومة الفياتا، ونشارك في العديد من أوراق البحث والتي تخص صناعة النقل الدولي.

وأكد القاضي استمرار الشعبة وممثلي النقل الدولي واللوجستيات في دعم الدولة والحكومة المصرية في إطار التعاون الدائم والتواصل المستمر بين الأطراف المعنية، لمزيد من التطور للاقتصاد الوطني من جانب وقطاع النقل الدولي واللوجستيات من جانب آخر.