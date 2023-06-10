فوز شركتين بمناقصة التأمين الشامل على سيارات ومحطات تتبع جهاز القرى السياحية

فازت شركة رويال للتأمين بمناقصة التأمين الشامل على السيارات والمعدات المملوكة لجهاز القرى السياحية بمركز مارينا العلمين السياحي.

وكان قد طرح جهاز القرى السياحية – التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مناقصة للتأمين على السيارات والمعدات الخاصة بالجهاز، وذلك لمدة عامين، حيث فازت شركة رويال للتأمين والتي تعد الشركة الوحيدة التي تقدمت للمناقصة.

كما فازت شركة وثائق للتأمين التكافلي مصر، بالمناقصة الخاصة بالتأمين الشامل على مبنى الجهاز ومحطات المعالجة التابعة للجهاز في مناقصة عامة لمده عام.

وجاء ذلك بعد منافسة مع كل من شركة مصر للتأمين، ورويال للتأمين، والمصرية للتأمين التكافلي.

كان قد أشار المهندس خالد أحمد محمود سرور رئيس جهاز القرى السياحية التي من ضمنها مركز مارينا العلمين، إن المركز بدأ التنفيذ فيه في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، لكن تشغيله بدأ في عام 1998، موضحًا: لم يكن بمنطقة الساحل الشمالي سوى مارينا فقط، إلا أن الوضع تغير حاليا.

وتابع أن هناك الأن بحيرات بها تتعدي الألف فدان، كما أنها من أفضل البحيرات الموجودة فى معظم بلاد العالم، لافتا إلى أنه تم تسميتها بهذا الإسم لأنه كان يوجد بها اول مارينا لليخوت.

وأكد رئيس جهاز القري السياحية بمارينا العلمين، أنها عبارة عن 3600 فدان تقسم على ست مناطق، يحكمها من الطريق الساحلي 8 بوابات، متابعا أنه يوجد أربع مراكز تجارية داخل مركز مارينا العلمين، تشمل 350 محلا تجاريا داخل تلك المراكز أو موزعين بأماكن أخري.

وأشار رئيس جهاز القري السياحية بمارينا العلمين، إلى أن ما يميز مركز مارينا العلمين هو وجوده بجانب مدينة كبيرة تحظي بإهتمام الدولة والرئيس السيسي، وهي مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى قربه من الطرق الإقليمية، سواء كان الطريق الساحلي أو طريق وادي النطرون.