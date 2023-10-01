فوز رئيس الوزراء السابق المؤيد لروسيا روبرت فيتسو فى الانتخابات البرلمانية بسلوفاكيا

يُظهر رئيس الوزراء السابق اليساري روبرت فيتسو، تفوقا في الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا على منافسه التقدمي بعد حملة من أجل إنهاء المساعدة لأوكرانيا، لكنه لا يزال يحتاج إلى حشد حلفاء لتشكيل الحكومة القادمة، وفق النتائج شبه النهائية.

ومع ظهور نتائج 98% من الدوائر الانتخابية في انتخابات يوم السبت يتقدم حزب (اتجاه-الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكي) بزعامة فيتسو بنسبة 23.37% من الأصوات.

ويأتي بعده حزب سلوفاكيا التقدمية الليبرالي بنسبة 16.86% ثم حزب هلاس (صوت) الذي قد يصبح المفتاح الرئيسي لتشكيل الحكومة القادمة في المركز الثالث بنسبة 15.03%.

وترك زميل فيتسو السابق وزعيم حزب هلاس (صوت) اليساري بيتر بيليجريني جميع الخيارات مفتوحة بشأن تشكيل تحالفات مستقبلية.

وكانت استطلاعات الرأي بعد التصويت رجحت كفة سلوفاكيا التقدمية، لكن النتائج جاءت لصالح فيتسو مما يزيد التكهنات باحتمال فوزه بولاية رابعة بعد أن قاد حكومات في 2006-2010 و2012-2018.