 فوز «جي آي جي» للتأمين ضمن 7 منشآت مالية في مسابقة «رواد التميز في الاستدامة»

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية مسابقة “رواد التميز في ممارسات الاستدامة للقطاع المالي غير المصرفي” برعاية المركز الإقليمي للتمويل المستدام في إطار دور الهيئة الرائد في توطيد مبادئ التنمية المستدامة والتمويل الأخضر والحوكمة والبيئة والمسئولية الاجتماعية وتمكين المرأة بالقطاع االمالي غير المصرفي.

الجائزة تقدير لمجهودها فى تطبيق الاستدامة

وفازت شركة “جى آى جى- مصر” للتأمين بجائزة في المسابقة تقديرا لمجهوداتها الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبني الاستثمار المسؤول والأخضر ودعم تمكين المرأة لتكون قادرة على مواكبة هذه التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكشف علاء الزهيرى العضو المنتدب لشركة جى اى جى للتأمين مصر أن الإعلان عن فوز شركة جى آى جى فى مسابقة “رواد التميز في الاستدامة” بالقطاع المالي غير المصرفي جاء كخطوة لتأكيد جهود الشركة فى توطين مبادئ التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول والأخضر وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة وإصرار الرقيب على الأنشطة المالية على توطين فكر الاستدامة في القطاع الذى بات يتنافس الآن على تحقيق الاستدامة على أرض الواقع.

الهيئة تدعم جهود حماية البيئة

وأكد الزهيرى أن الالتزام بالاستدامة يمثل فرصا استثمارية للمستقبل القريب. (ESG) وتعزيز تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي.

كما تدعم المسابقة إجراءات الهيئة لتوجيه المؤسسات المالية غير المصرفية إلى التحول نحو دعم المشروعات الصديقة للبيئة، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر هذا العام للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27).

وقد شهدت المسابقة مشاركة العديد من الشركات من مختلف القطاعات الخاضعة للهيئة والعاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، وقامت لجنة التحكيم المشكلة من خبراء بمجال الاستدامة بتقييم الشركات المرشحة للفوز بجوائز المسابقة، وتبنت اللجنة الحياد التام أثناء عملية اختيار الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، حيث يتم اختيارهم بناءً على جدارة نموذج الأعمال المطبق لدى المنشأة المشاركة في المسابقة والذى يمكن أن يُحتذى به، لخلق حراك داخل القطاع المالى غير المصرفي يعمل على تشجيع المنافسة البناءة والابتكار وتبني فرص جديدة تساعد على خلق مناخ اقتصادي منخفض الكربون يساهم في إبطاء تغير المناخ وتحقيق انتعاش اقتصادي قوي، وفى نفس الوقت تم إيلاء الاهتمام الكافى بسجل إنجازات الشركات في مجال الاستدامة.

وسلم د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية دروع المسابقة لممثلي الشركات الفائزة في حفل أقيم بمقر مجمع المعرفة للثقافة المالية غير المصرفية في حضور د. هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة ود. اسلام عزام كبير مستشاري رئيس الهيئة والدكتور حسين أباظة رئيس لجنة التحكيم، وقيادات الهيئة وممثلي الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.