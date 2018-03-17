فوز تطبيق En2l للسيارات بجائزة التميز والإبداع في التكنولوجيا

أحمد شوقي أعلنت مؤسسة "سمارت فيجن"، عن فوز شركة "إنقل" -صاحبة أول تطبيق نقل للخدمات اللوجيستية- بجائزة التميز والإبداع في التكنولوجيا، بعد شهرين فقط من انطلاق التطبيق بالسوق المصرية.وحقق تطبيق النقل للخدمات اللوجيستية الجديد "En2l" انتشارًا واسعًا في السوق المصرية خلال شهرين من انطلاقه، عبر

أحمد شوقي

أعلنت مؤسسة “سمارت فيجن”، عن فوز شركة “إنقل” -صاحبة أول تطبيق نقل للخدمات اللوجيستية- بجائزة التميز والإبداع في التكنولوجيا، بعد شهرين فقط من انطلاق التطبيق بالسوق المصرية.

وحقق تطبيق النقل للخدمات اللوجيستية الجديد “En2l” انتشارًا واسعًا في السوق المصرية خلال شهرين من انطلاقه، عبر نظامي الهواتف المحمولة «آندرويد» و«ios»، بالإضافة إلى تفاعل كبير من المواطنين مع التطبيق على صفحات التواصل الاجتماعي في أول أسبوع عمل له، وفق بيان صادر عن الشركة.

وأعرب أحمد صبري درويش، رئيس مجلس إدارة شركة «إنقل» صاحبة التطبيق الجديد، عن سعادته بهذه الجائزة الصادرة من مؤسسة عملاقة في سوق المال المصري والعربي، بحجم سمارت فيجن.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن التطبيق لاقى إقبالاً وتفاعلًا كبيرًا من المواطنين، خاصة أنه التطبيق الأول من نوعه في السوق الذي يوفر خدمة طلب سيارات النقل والأوناش والمعدات المختلفة، بواسطة تطبيق يتوفر عبر منصتي “أندرويد وآبل”.

وأوضح درويش، أن المرحلة الأولى من عمل التطبيق تقتصر على خدمات توفير الأوناش لنقل كافة أنواع السيارات والدراجات النارية، من خلال 200 ونش للخدمات العاجلة.

وأشار إلى أن التطبيق أنهى تأهيل 200 سائق نقل وونش حتى الآن في محافظات القاهرة الكبرى، من أجل الانضمام إلي فريق عمل الخدمة بغرض تحسين الخدمات، ويتم تمويل المشروع بالكامل من خلال شركة En2l.