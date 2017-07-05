فوز تحالف سي أى كابيتال بطرح إنبي للبترول في البورصة

أحمد عاشور: أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة إن آي كابيتال، اليوم، فوز التحالف الذي تقوده الأخيرة مع جيفريز إنترناشونال ليميتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، بمنصب بنك الاستثمار الذي سيتولى عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة إنبي للبترول، في الطر



أحمد عاشور:



أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة إن آي كابيتال، اليوم، فوز التحالف الذي تقوده الأخيرة مع جيفريز إنترناشونال ليميتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، بمنصب بنك الاستثمار الذي سيتولى عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة إنبي للبترول، في الطرح المزمع إجراؤه في البورصة المصرية.



قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها حريصة على نجاح برنامج الطرح العام، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الشركات التي تديرها الدولة، وتعزيز حوكمة الشركات، وقواعد الإفصاح والشفافية، وبناء شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت أن طرح شركة إنبي هو بداية لطرح جزئي لأسهم عدد من شركات قطاع الأعمال، مع الاحتفاظ بحصة حاكمة مملوكة للدولة، بما يزيد حجم التداول والسيولة النقدية في البورصة المصرية، لأهميتها كمؤشر للاقتصاد القومي.

يمثل هذا الإعلان خطوة حقيقية لبدء تنفيذ برنامج الطرح العام الذي تنسقه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وهو ما يؤكد التزام الحكومة طويل الأجل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت أنه مع استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، فإنه من المقرر أن يستهدف برنامج الطرح العام الاهتمام المحلي والأجنبي، وتشجيع الاستثمار في صناعات وقطاعات استراتيجية متعددة، بما يعزز إمكانيات النمو في المستقبل .

من جانبه عبر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن ثقته في أن شركة إنبي هي الاختيار الأمثل لتكون أولى الشركات في برنامج الطرح العام، مشيرا إلى أنها تعد شريكاً رئيسياً في مشروعات إنتاج النفط والغاز بالدولة، كما تعتبر شركة رائدة وقادرة على تحقيق التنوع في سوق البورصة المصرية، موضحا أن عوائد الطرح ستستخدم لتنمية قطاع البترول، من خلال التوسع في الاستثمارات القائمة، بالإضافة إلى ضخ الاستثمارات الجديدة.



وقال أشرف غزالي، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة إن آي كابيتال: يسعدنا أن نعلن أن التحالف الذي تقوده “سي آي كابيتال” مع جيفريز إنترناشونال ليميتد، وبنك الإمارات دبي الوطني هو الفائز بمنصب بنك الاستثمار الذي سيتولى عملية بيع و ترويج جزء من أسهم شركة إنبي للبترول، في الطرح المزمع إجراؤه في البورصة المصرية.



من جانبه قال محمود عطا الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سي آي كابيتال”: يشرفنا أن نختار التحالف كأول إصدار في برنامج الطرح العام، مؤكدا أن خبرة أعضاء التحالف المشتركة، وقدراتهم ستضمن نجاح الطرح العام.

