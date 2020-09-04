فوز تحالف سامكريت والشركات الصينية بمشروع القطار السريع ” السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين

كشفت مصادر رفيعة المستوي عن فوز التحالف المصرى الصيني ” سامكريت – الهيئة العربية للتصنيع – ccecc,- crcc ” بتنفيذ مشروع القطار السريع العين السخنة – العلمين، بطول 543 كيلو متر ، وبسرعة 250 كيلو متر وبتكلفة تقدر بـ 9 مليارات دولار.

وأضافت المصادر أن اللجنة العليا للإشراف على مشروع القطار السريع (العين السخنة /العاصمة الإدارية الجديدة / أكتوبر / برج العرب / الإسكندرية / العلمين)، قد انتهت من العرض الفني باختيار عرض التحالف المصرى الذي تقوده “ccecc” الصينية وبدء إجراءات فتح العرض المالي.

كانت الحكومة المصرية قد طرحت مناقصة عالمية لتنفيذ اول مشروع قطار سريع في مصر يربط ” العين السخنة بالبحر الأحمر بمدينة العلمين مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة”، وتقدم للمناقصة 9 تحالفات، عالمية، وتم تشكيل لجنة عليا من وزارتي الإسكان والنقل لفحص العروض، حيث تم تصفيتها إلي تحالفين، الأول الذي تم اختياره، والثاني إيفك و وchinastate وcrec من الصين وسيمنز الألمانية وسكك حديد فرنسا وأراسكوم والمقاولون العرب

و أعرب المهندس شريف نظمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سامكريت التي تقود مع الشريك الصينى التحالف – عن سعادته بقبول العرض الفني للتحالف، والخاص بتنفيذ مشروع القطار السريع ” السخنة – مدينة العلمين “

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للتحالف : مصر تدخل نادي القطارات السريعة تحت قيادة الرئيس السيسي بعد ١٦٦ سنة ديزل

و قال في تصريحات صحفية إن المشروع يمثل نقطة تحول كبيرة حيث تنضم مصر بهذا المشروع إلي نادي الدول التي تستخدم القطارات السريعة، ليستكمل الطفرة الكبيرة في قطاع النقل ومشروعات البنية التحتية والتنموية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن مشروع القطار السريع ” العين السخنة – العلمين ” هو قناة السويس الثانية حيث سيربط البحر الأحمر في السخنة بالبحر المتوسط في مدينة العلمين في 3ساعات، وأن هذا من شأنه أن يساهم في الاسراع بوتيرة التنمية في مصر من خلال نقل الركاب والبضائع.

وقال – في تصريحات صحفية لأول مره فى مصر منذ 1854 – وتحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي يتم تنفيذ خط سكة حديد كهرباءي بطول 543 كيلو متر وبسرعة 250 كيلو متر يربط البحر الأحمر بالبحر الأحمر المتوسط ( العين السخنة – 6 أكتوبر- العلمين – برج العرب – الإسكندرية) بطول بطول٥٤٣ كيلو متر، حيث يعد الخط الأطول والأضخم في الشرق الأوسط.

وأكد “نظمي” أن هناك اتفاقا مع الشريك الصيني علي التصنيع المشترك للعربات ” في شرق بورسعيد من خلال شركة “نيرك” التي ستقوم ببناء مصنع لتصنيع عربات، ونقل التكنولوجيا لمصر.