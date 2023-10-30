فوز بنك مصر بجائزة «الأفضل» في إدارة المخاطر المصرفية

كرم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مؤخراً في تركيا، محمد الأتربي، رئيس اتحاد صر على هامش المؤتمر، وكذلك من جمعية المصارف التركية، باعتباره من الشخصيات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد والتنمية الشاملة، حيث شكلت تجربته الإدارية نموذجا يحتذى به.

الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

الجدير بالذكر أن محمد الأتربي يعتبر شخصية مصرفية بارزة ذات خبرة عريقة في مجال العمل المصرفي، وقد استطاع الأتربي خلال رئاسته اتحاد بنوك مصر، مستفيدًا من خبرته الطويلة في المجال المصرفي، المساهمة في تحقيق الشمول المالي ومستهدفاته ودعم الاقتصاد المصري، بجانب دوره في تطوير العمل المصرفي ورفع قدرات العاملين في البنوك ورفع وعيهم بأحدث المستجدات في المجالات المصرفية، إضافة إلى دوره المجتمعي حيث تقوم البنوك بدور فعال في المشاركة في تطوير المجتمع الذي تعمل من خلاله على جميع الأصعدة الاجتماعية والعلمية والبيئية.

وقال البنك في بيان إن محمد الأتربي حالياً يشغل منصب رئيس اتحاد المصارف العربية ومنصب رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إضافة إلى شغله العديد من المناصب الهامة الأخرى.

جدير بالذكر أنه قد حاز على العديد من الجوائز التكريمية، نظراً لدوره البارز في خدمة الاقتصاد المصري علي مدار تاريخه المهني.

وقد فاز بنك مصر في حدث جوائز التميز والانجاز المصرفي العربي لعام 2023 بجائزة ” أفضل بنك في مصر في إدارة المخاطر المصرفية “.

ويستند الاتحاد في اختيار الفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية، إضافة إلى أراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين بالقطاع المصرفي.

ويعد حصول البنك على مثل تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال.

ويسعى بنك مصر دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.