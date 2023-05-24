«فوز بجوائز وهمية».. سقوط أحد المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية القبض على العناصر الإجرامية من مرتكبي وقائع الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بعد انتحاله صفة موظف خدمة عملاء بإحدى الشركات وفوزهم بجوائز مالية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا- يزاول جرائم النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم، عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تنسيقًا وقطاعي الأمن العام، نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديرية أمن المنيا وباستهدافه أمكن ضبطه بمحل إقامته.

وعثر بحوزته على 3 هواتف محمولة، وبفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وارتكابه عدة وقائع أخرى بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في الاستيلاء على أموال البنوك والعملاء.