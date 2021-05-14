سيـــاســة

فوز النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية برئاسة منتدى البرلمانيين الشباب

التابع للاتحاد البرلماني الدولي
ياسمين فواز 9:49 م, الجمعة, 14 مايو 21 9:49 م, الجمعة, 14 مايو 21

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فازت النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي.

جاء ذلك خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم، عن بُعد، لمجلس المنتدى لاختيار منصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي.

وجاء شغل النائبة سحر البزار لعضوية مجلس المنتدى مُمثلةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، وبناءً على ترشيح من مجلس النواب المصري.

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جدير بالذكر أن منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي يجتمع مرتين سنوياً، وتم تأسيسه بغرض تعزيز مشاركة الشباب في البرلمانات وضمان قيامهم بالدور الكامل في اعمال برلماناتهم.

كما جاء أيضاً فى اطار الحرص على سماع صوت الشباب في عملية صنع القرار العالمية من خلال المشاركة الأكبر للبرلمانيين الشباب في اجتماعات المنتدى وفاعلياته، كما يحرص المنتدى على ضمان وجود رؤية ونظرة للشباب في جميع اعماله بما يقيم الجسور بين مختلف برلمانات العالم ومنظمات المجتمع الخارجي.

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ويعتبر المؤتمر العالمي السنوي للبرلمانيين الشباب الذي منصة حيوية لتمكين القادة الشباب، والتي تركز على كيفية جذب المزيد من الشباب إلى العملية الديمقراطية الرسمية.

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بقلم ياسمين فواز

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