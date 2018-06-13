فوز الملف الثلاثى الأمريكى بتنظيم كأس العالم 2026

_ بعدما حصل على 134 صوتا مقابل 65 للمغرب على المصرى أعلن السويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فوز الملف الأمريكى الثلاثي، الذى يجمع بين "الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك"، بتنظيم كأس العالم 2026. وجرت عملية التصويت، بمشاركة الاتحادات الدولية للعب

_ بعدما حصل على 134 صوتا مقابل 65 للمغرب

على المصرى

أعلن السويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، فوز الملف الأمريكى الثلاثي، الذى يجمع بين “الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك”، بتنظيم كأس العالم 2026.

وجرت عملية التصويت، بمشاركة الاتحادات الدولية للعبة، فى العاصمة الروسية موسكو، خلال كونجرس فيفا 68 الذى يعقد عشية انطلاق منافسات مونديال 2018.

وفاز الملف الثلاثى الأمريكى بـ134 صوتًا، مقابل 65 فقط للملف المغربى المنافس والتى تقدمت للمرة الخامسة بملفها لاستضافة المونديال، فيما امتنع اتحاد واحد عن التصويت.