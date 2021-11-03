اقتصاد وأسواق

فوز اثنين من ممثلي الإعلام الدولي برحلة سياحية إلى مصر

في مسابقة أقامها الجناح المصري المشارك ببورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market 2021 " WTM"
السيد فؤاد 8:33 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 8:33 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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في تقليد سنوي أقام الجناح المصري المشارك ببورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market 2021 ” WTM” والتي تنعقد خلال الفترة من 1 وحتى 3 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، حفل للإعلان عن الفائزين بالمسابقة التي ينظمها الجناح لممثلي وسائل الإعلام الذين يقومون بتغطية فعاليات البورصة.

ومن جانبه، قال محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، أنه قد فاز في هذه المسابقة ٢ من ممثلي وسائل الإعلام والصحف والمجلات الدولية.

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وفازا الاثنان بجائزة عبارة عن رحلة سياحية لكل منهما إلى مصر للتعرف على المقومات السياحية والأثرية بها والاستمتاع بالأنماط والمنتجات السياحية التي تذخر بها وبالشواطئ الدافئة المشمسة والمناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى القيام بالرحلات النيلية وزيارة الأسواق التقليدية الموجودة بمصر.

وأضاف أن الشركة الوطنية مصر للطيران قدمت تذاكر هاتين الرحلتين كهدية منها، كما تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتحمل تكلفة الإقامة والتنقلات خلال الرحلتين.

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يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج السياحي لمصر والاستفادة من الفعاليات المحلية والدولية في الترويج لمصر بصورة أكبر وجذب مزيد من السائحين لمصر.

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بقلم السيد فؤاد

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