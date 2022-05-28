فوز «إل جي مصر» في BT100 2022 للموسم الثاني من مبادرة المسئولية الاجتماعية

مُنحت شركة إل جي مصر في BT100 2022 للموسم الثاني من مبادرة المسئولية الاجتماعية للشركات “LG Heroes” لعام 2022. أبطال إل جي هي مسابقة شهرية بموضوعات مختلفة على مدار العام مثل التوعية بالسرطان والتوعية بالتدخين وعيد الأم وعيد الأب. اليوم، ويقام بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. بعد نجاح مبادرة المسئولية الاجتماعية للشركات في عام 2021، أعلنت إل جي مصر إطلاق الموسم الثاني من مبادرة أبطال إل جي للمسئولية الاجتماعية للشركات لعام 2022، تجاوز عدد الطلبات المقدمة في عام 2021 أكثر من 8000 مشاركة في جميع أنحاء مصر وتجاوز 8000 في النصف الأول فقط من عام 2022.

مدير عام إل جي مصر : المبادرة تركز على القيم الإيجابية

وقال بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر، إن إل جي تلتزم بالعديد من أنشطة المسئولية الاجتماعية المهمة على مدار العام، مع التركيز على المسئولية الاجتماعية للشركات من أجل الحفاظ على الهوية الخاصة بالعلامة التجارية،

متابعًا أن الشركة تضع في اعتبارها أكثر الأشياء المهمة التي تهم المجتمع المحلي وتنفيذ البرامج التي تحافظ على التطلعات. تركز المبادرة على القيم الإيجابية وتشجيع الناس على فعل الخير للمجتمع.

تتم عمليات الإرسال على مدار العام عبر الإنترنت من خلال صفحة LG على Facebook بعد العام الماضي باستخدام هاشتاج #أبطال_إل جي لمشاركة القصص الملهمة بناءً على موضوع الشهر،

ويتم اختيار القصة الفائزة من خلال رسم يتم إجراؤه تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، والإعلان في برنامج المحور التليفزيوني لمدة 90 دقيقة، وبعد ذلك تتم دعوة الفائز إلى مقر إل جي لتسلم الجائزة.