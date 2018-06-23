فوز ألمانيا فى الدقيقة الأخيرة يشعل تويتر..وأديب: لا يأس مع الألمان

أحمد صبرى حاز فوز منتخب ألمانيا على السويد فى نهائيات كأس العالم على اهتمام كبير على منصة "تويتر"، بعد تحقيقها هدف الفوز فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي.وتعتبر ألمانيا حاملة لقب كأس العالم فى النسخة الماضية وتكبدبت هزيمة فى المباراة الماضية من المكسيك إلا أن هدف الفوز أرجع أملها فى المن

أحمد صبرى

حاز فوز منتخب ألمانيا على السويد فى نهائيات كأس العالم على اهتمام كبير على منصة “تويتر”، بعد تحقيقها هدف الفوز فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي.

وتعتبر ألمانيا حاملة لقب كأس العالم فى النسخة الماضية وتكبدبت هزيمة فى المباراة الماضية من المكسيك إلا أن هدف الفوز أرجع أملها فى المنافسة على اللقب وسط فرح محبي الماكينات الألمانية.

وعلق الإعلامى عمرو أديب عبر حسابه بـ”تويتر”، قائلا: “‏لا يأس مع الألمان ولا ألمان يعرفون اليأس . هى بطولة الثوانى الأخيرة.. الدرس واضح جدا اشتغل لغاية النهاية دايما فيه أمل”.

وعلق أحمد قيشو: “الفوز في الدقائق الأخيرة ليس حظا لكنه نتيجة لمجهود الفريق طوال المباراة، منح الفريق ما استحقه من وقت ضائع ليس مؤامرة تحكيمية، مونديال كشف أوهام بعض المشجعين”.