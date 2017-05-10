فوز أتلتيكو مدريد وتأهل الريال لنهائي أبطال أوروبا لملاقاة يوفنتوس

علي المصري فاز أتلتيكو مدريد وتأهّل ريال مدريد لنهائي دوروي أبطال أوروبا، في ديربي العاصمة الإسبانية، ولم يشفع الفوز بهدفين مقابل هدف، في تأهل الأتلتي، حيث صعد النادي الملكي لنهائي المسابقة، بمجموع اللقاءين 4- 2، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "فينستي كالديرون"، في إياب الدور قبل النهائي

علي المصري

فاز أتلتيكو مدريد وتأهّل ريال مدريد لنهائي دوروي أبطال أوروبا، في ديربي العاصمة الإسبانية، ولم يشفع الفوز بهدفين مقابل هدف، في تأهل الأتلتي، حيث صعد النادي الملكي لنهائي المسابقة، بمجموع اللقاءين 4- 2، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب “فينستي كالديرون”، في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.





وضرب ريال مدريد موعدًا ناريًّا مع يوفنتوس الإيطالي، في نهائي المسابقة، بعدما أخرج فريق السيدة العجوز موناكو الفرنسي، بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف بمجموع اللقاءين، في اللقاء الآخر ضمن نصف النهائي.

ضغط أصحاب الأرض بدافع من الجماهير المحتشدة في مدرجات ملعب اللقاء، على أمل تعويض خَسارة لقاء الذهاب، بثلاثية نظيفة، وبالفعل تحقَّق لهم ما أرادوا، وسجل ساءول نيجويز الهدف الأول في الدقيقة 12.

وبعدها بأربع دقائق فقط أضاف أنطوان جريزمان الهدف الثاني، لتشتعل أجواء اللقاء، ومع اقتراب الشوط الأول من النهاية، وضع أيسكو هدف تقليص النتيجة في الدقيقة 42.

ولم تشفع محاولات أتلتيكو مدريد في زيادة غلّته من الأهداف أمام غريمه التقليدي؛ بفضل صلابة دفاع النادي الملكي، والتألق غير العادي لحارسه كيلور نافاس، الذي ذاد عن مرماه ببسالة، أمام سيل هجمات الروخيبلانكوس الشرسة، ليتأهل ريال مدريد لنهائي المسابقة الأوروبية الأم.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “الألفية” بمدينة كارديف عاصمة ويلز، يوم الثالث من يونيو المقبل، وتأهل يوفنتوس للنهائي التاسع في تاريخه، والثاني خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، فيما يخوض ريال مدريد “حامل اللقب”، النهائي الثاني له على التوالي، والثالث خلال آخِر أربعة مواسم.