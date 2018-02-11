فوري: 25 مليار جنيه إجمالي عمليات السداد عام 2017

سهير محمد:أعلنت شبكة فوري عن ارتفاع عدد مستخدمي شبكتها خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث تجاوز عددهم الـ20 مليون مواطن بنهاية عام 2017، و قفزت إجمالي قيمة عمليات السداد من 9 مليارات جنيه عام 2015، إلى 25 مليار جنيه في نهاية 2017، حيث يصل المعدل اليومي لعدد العمليات إلى 1.8 مليون عملية سداد. وفيما ت

سهير محمد:

أعلنت شبكة فوري عن ارتفاع عدد مستخدمي شبكتها خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث تجاوز عددهم الـ20 مليون مواطن بنهاية عام 2017، و قفزت إجمالي قيمة عمليات السداد من 9 مليارات جنيه عام 2015، إلى 25 مليار جنيه في نهاية 2017، حيث يصل المعدل اليومي لعدد العمليات إلى 1.8 مليون عملية سداد. وفيما تشير التقديرات إلى أن عدد المشتركين لدى جميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية يتجاوز الـ 24 مليون مشترك، أو أكثر من 5 ملايين عداد، فإن معدلات النمو الأكبر حاليا، تتم على صعيد انتشار عدادات الكهرباء الذكية، المدفوعة مسبقا، والتي توفر شبكة فوري أيضا خدمات إعادة شحن رصيد البطاقات الخاصة بها بجميع منافذها.

وأكدت فورى عن تسجيل نموا متزايدا في اعتماد المواطنين عليها في سدادكامل فواتير المنزلوالمرافق العامة وفي مقدمتها الكهرباء والغاز والمياه، وذلك في ضوء تعاقداتها الجديدة مع وزارة الكهرباء بمختلف شركاتها والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات الغاز، بتروتريد وناتجاس وطاقة.

تعد شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية رائدة في هذا المجال في مصر، حيث تمتد شبكتها لتغطي كافة أنحاء الجمهورية.ويمكن للمواطنين أن يدفعوا فواتير الكهرباء الكهرباء والغاز والمياه من خلال “كود السداد الإلكروني” أو “رقم الاشتراك”، سواء من خلال أحد منافذ فوري التي تبلغ 75 ألف منفذ تشمل تجار التجزئة من محلات بقالة “سوبر ماركت” وصيدليات وغيرها أو عبر ماكيناتالصراف الآلي للبنوك ATMأو بمكاتب البريد أو عبر الانترنت من خلال موقع الخدمة “مايفوري”myfawry.com أو عبر “محافظالتليفون المحمول”لكبريات البنوك في مصر. كما يمكن إعادة شحن رصيد بطاقة عداد الكهرباء الذكي عبر منافذ فوري فقط.

وقال المهندس الحسينى الفار، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر: “إن توافر خدمات حديثة وأمنة لسداد الفواتير، مثلما تقدمه شبكة فوري،لا يتيح للمواطن فقط سهولة سداد فاتورة استهلاك الكهرباء، في أي وقت ومن أي مكان، بل أيضا شحن كارت الكهرباء بكل سهولة ويسر عبر المنافذ المختلفة لفوري، في إطار سعينالرفع كفاءة شركات الكهرباء، وتخفيف عبء التحصيل وزيادة التدفقات النقدية وزيادة كفاءة إدارة العمليات المالية بها”.

وصرح المهندس ممدوح رسلان،رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: “تتضمن رؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جزءا أساسيا في خدمة المواطنين في ربوع مصر العظيمة لتوفير كوب مياه نظيف وأمن ولذلك قامت الشركة القابضة من خلال شركاتها التابعة بعمل شراكة مع شركة فوري للمدفوعات وذلك تسهيلا على المواطن وتخفيف العبء عنه في نظام دفع مستحقات الشركات”.

وصرح المهندس مصطفى الشيمي،رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة: “طالما أن الهدف هو خدمة المواطن المصري فى كل مكان وتيسيرا وتسهيلا منا وتوفيرا لجهد المواطن فقد تم التعاقد مع شركة جادة ومحترمة وبها ما يكفي من وسائل الأمان لتحصيل فواتير شركة مياه القاهرةوهي شركة فوري للمدفوعات.”

وقال جمال خُليف، رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية”بتروتريد”: “نحرص على تقديم أفضل الخدمات والتي من شأنها ان تساعد المواطنين في دفع الفواتير بكل سهولة ويسر ولذلك تعاقدنا مع خدمات فوري لتوفير خدمة الدفع الالكتروني عبر الإنترنت وفي مختلف المنافذ حرصاً منا على الوقت وتوفير مشقة الانتقال على المواطنين لدفع فواتير الغاز”.

وأضاف محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فوري: “نحن فخورون بالعمل معوزارة الكهرباء وشركاتها على مستوى الجمهورية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد”، في توفير وسائل عصرية متنوعة، سهلة وبسيطة وأمنة ومريحة لتمكين المواطنين من سداد قيمة فواتيرهم”. وأشار إلى أن شركة فوري كانت هي صاحبة الريادة في مجال توفير خدمات دفع فواتير المرافق العامة”.

وتتمتع خدمات فوري بأعلى معدلات الاحتفاظ بالعملاء حيث يعود الشخص إلى استخدام خدمات فوري، بمجرد أن يقوم بتجربتها لأول مرة. وتتميز خدمة سداد فواتير الكهرباء عبر شبكة فوري بسهولة الاستخدام فضلا عن أنها متاحة على مدى الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. حيث أن كل ما على المواطنهو تقديم رقم اشتراكه أو “كود السداد الإلكروني” أو رقم فوري المدون أعلى الفاتورة، مما يتيح له أن يتعرف على قيمة الفاتورة المستحقة عليه، وسداد قيمتها إما عبر منافذ فوري لدى تجار التجزئة والصيدليات أو مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك أو عبر الإنترنت والتليفون المحمول حيث يتلقى إيصالا بالسداد، وهو ما يؤكد أن عملية سداد قيمة الفاتورة قد تمت بنجاح.

وفيما تتيح شبكة فوري خدمات سداد فواتير الكهرباء والغاز، بما في ذلك إعادة شحن بطاقة عداد الكهرباء الذكي، على مستوى الجمهورية، فإن خدمات سداد فواتير المياه حاليا متاحة في معظم المحافظات مثلالقاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والبحر الأحمر وبني سويف.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة فوري تتمتع بانتشار جغرافي واسع على مستوى الجمهورية، فضلا عن أنها وسيلة عصرية بسيطة ومريحة وأمنة تماما ومتاحة أمام المواطنين على مدى ال 24 ساعة. فشبكة فوري تتواجد في أكثر من 300 مدينة، وقرية على امتداد مصر، من ضمنها 25 بنكا، وأكثر من عشرة ألاف ماكينة صراف آلي(ATM)، و1300 مكتب بريد، إضافة إلى أكثر من 75 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تضم صيدليات، ومحلات بقالة “سوبر ماركت” ومحال بيع أجهزة الموبايل، وخدمات الإنترنت، هذا بالإضافة إلى أنها تتيح أيضا خدمات الدفع عبر الإنترنت و”محافظ” التليفون المحمول عبر كبريات البنوك.