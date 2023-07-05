فوري وCYBERX توقعان مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق الوعي بالأمن السيبراني في مصر

أعلنت شركة فوري الرائدة في حلول المدفوعات الإلكترونية وتكنولوجيا البنوك عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة سايبر إكس CYBERX السعودية –أول منصة عربية لرفع الوعي السيبرانى باللغة العربية- بهدف زيادة التوعية بمفهوم الأمن السيبراني والمبادئ الأساسية لهذا المجال؛ من أجل مكافحة التهديدات الأمنية والحد من الهجمات السيبرانية لا سيما مع زيادة حالات الاحتيال الرقمي عالمياً.

وفقاً لهذه الشراكة، تعمل فوري وسايبر إكس على تقديم برامج توعية ومحتويات إعلامية تثري المجتمع بالحذر من مخاطر الاحتيال والهجمات الأمنية، حيث أن فوري وسايبر إكس CYBERX يؤمنان بأن خط الدفاع الأول ضد التهديدات الإلكترونية والمرفقات السيبرانية الخبيثة هو العامل البشري، كما تهتم فوري بأهداف سايبر إكس CYBERX في تبسيط مفاهيم ومبادئ أمن المعلومات والأمن السيبراني والتي تبني خطوط دفاع متكاملة ضد الاحتيال في منطقة الدول العربية.

تلتزم شركة فوري وبقوة تجاه سوق أمن المعلومات والأمن السيبراني المصري بالمساهمة في نشر وتعزيز الوعي بمخاطر الأمن السيبراني وما يحتويه من اختراقات وتهديدات تمثل عبئاً خطيراً على بيانات العملاء وكيفية مواجهة أي تهديد أو اختراق، كما تهتم فوري من خلال موقعها في السوق المصري باعتبارها الاختيار الأول في سوق المدفوعات الإلكتروني بالارتقاء بخطوط الدفاع الأمني بداية من التجار وحتى العملاء.

يشار إلى أن سايبر إكس CYBERX تقدم خدمات الحملات التوعوية وتطوير المهارات والتدريب في مجال الأمن السيبرانى، إضافة إلى عدة حلول أخرى منها التصيد الاحتيالي (Phishing).

وصرح طارق بشير، رئيس إدارة المخاطر والامتثال بشركة فوري: ” يُسعد فوري التعاون مع شركة سايبر إكس CYBERX العاملة عربيًا في مجال التوعية بالأمن السيبراني؛ حيث أصبح الاهتمام بأمن المعلومات والأمن السيبراني ليس رفاهية بالنسبة لمجتمع الشركات والمؤسسات والدولة بشكل عام، خاصة مع التوسع في رقمنة كافة القطاعات، والاتجاه نحو بناء المدن الذكية. سنعمل جنبا إلى جنب مع سايبر إكس CYBERX على التوعية بمجال الأمن المعلوماتي والسيبراني وتوفير بيئة مناسبة للحد من الاختراقات والتهديدات الأمنية”.

وقال مهند الكلش، مؤسس شركة سايبر إكس CYBERX: ” نحن لدينا إيماناً راسخاً بأن الأمن السيبراني لا يتعلق فقط بالسياسات أو التكنولوجيا، ولكنه ثقافة تزداد إزدهاراً داخل المنظمات، والوعي هو وقودها. تمثل الشراكة بين فوري وسايبر إكس علامة فارقة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تسريع التحول الرقمي الآمن في العالم العربي والسوق المصري. سيمكننا هذا التعاون من الاستفادة من خبراتنا وتقديم وعي لا مثيل له بالأمن السيبراني لملايين المستهلكين وتجار التجزئة والموظفين، مما يعزز الثقة والأمن في العالم الرقمي”.