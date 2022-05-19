فوري توقع مذكرة تفاهم لتوسيع الشراكة مع «بي تك»

احتفلت شركة “بي تك” للتجارة، أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق المصرية، وشركة فوري، المنصة العاملة في تكنولوجيا البنوك والتحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر بمرور 7 سنوات من الشراكة الإستراتيجية، وعلي هامش الاحتفال تم توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع الشراكة بين الشركتين وتقديم المزيد من الخدمات لعملائهما. وشهد مراسم التوقيع الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي تك” والمهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري.

وتعليقا على الشراكة، صرح الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي تك” قائلاً: “فخورون بتوسيع الشراكة مع شركة فوري، كجزء من إستراتيجيتنا الطموحة للوصول إلى جميع شرائح المجتمع وتوفير الحلول التكنولوجية والمالية لهم، سواء من خلال فروعنا التي وصلت إلى أكثر من 120 في أكثر من 25 محافظة على مستوى الجمهورية، أو من خلال الشراكة والتكامل مع شركات تحظى بانتشار وثقة العملاء مثل فوري، وذلك للتسهيل على العملاء سواء في الاشتراك في خدماتنا مثل “ميني كاش” المتميزة و توفير حلول لسداد الأقساط وصرف قسائم الشراء وتوفير نقاط البيع وغيرها”.

من جانبه، قال المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري: “سعداء بتوقيع هذه الشراكة ويسرنا أن نقدم خبراتنا الواسعة وحلولنا الرقمية لخدمة عملاء شركة “بي تك” وتوفير العديد من طرق التحصيل الإلكتروني بشكل ميسر وبسيط سواء من خلال فروع فوري بلس أو بوابة Fawry Accept التي تتيح طرق دفع متنوعة، تشمل الدفع عن طريق البطاقات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، والتقسيط، سواء نقدًا أو عن طريق البطاقات البنكية من خلال منافذ فورى وتطبيق myFawry، إضافة إلى القنوات البنكية و271,000 نقطة بيع.”

وتتيح الشراكة الجديدة خدمة “ميني كاش” في فروع “فوري بلس”، ويعد نظام تقسيط “ميني كاش” أسهل طريقة لشراء كل الاحتياجات وسداد قيمتها بأقساط مريحة حتى 48 شهرا على مجموعة كبيرة من المنتجات المميزة، ويمكن دفع الأقساط في أقرب منفذ من منافذ فوري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.