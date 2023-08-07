فوري توقع شراكة مع منصة طماطم للألعاب الإلكترونية

وقعت شركة فوري، لحلول الدفع الإلكتروني وتكنولوجيا البنوك ، شراكة مع منصة طماطم بلس، المتجر الإلكتروني الذي يلبي احتياجات محبي الألعاب الإلكترونية.

ويهدف هذا التعاون إلى تزويد اللاعبين المصريين بتجربة شراء سهلة وآمنة من خلال حلول الدفع الإلكتروني المطورة دون الحاجة إلى الاعتماد على الخدمات المصرفية أو الذهاب إلى مواقع أجنبية غير موثوقة.

وفقًا لهذه الشراكة، سيتمكن مستخدمو منصة طماطم بلس من الوصول إلى اثنين من حلول فوري اكسبت “Fawry Accept” ، وهما خدمة الدفع بالبطاقة عبر المنصة، وخدمة الرمز المرجعي “Fawry Pay Reference Code”، من خلال شبكة فوري التي تضم أكثر من 310,000 منفذ للبيع بالتجزئة و230 فرعا لفوري بلس ، حيث يمكن للمستخدمين إجراء المدفوعات بسهولة باستخدام الطريقة المفضلة لديهم.

وستتيح خدمات بوابة الدفع Fawry Accept لعملاء منصة طماطم بلس إجراء معاملات آمنة وسلسة.

ويمكن للمستخدمين الدفع باستخدام بطاقات ماستركارد وفيزا وميزة مباشرة على المنصة، وكذلك يمكنهم تقديم طلب الدفع على المنصة، واستقبال الرمز المرجعي “Fawry Pay Reference Code”، صالحًا لمدة 48 ساعة من خلال رسالة منبثقة، أو رسالة نصية قصيرة، أو البريد الإلكتروني، ومن ثم يمكنهم زيارة أقرب منفذ لشبكة تجار فوري، والدفع نقدًا باستخدام الرمز.

وقال باسم لطفي، رئيس قبول المدفوعات الإلكترونية بشركة فوري: “نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع طماطم بلس، المنصة الإلكترونية التي توفر طريقة ملائمة لتلبية احتياجات مستخدميها والاستمتاع بعمليات الشراء داخل التطبيق من خلال حلولنا دون الحاجة إلى حساب مصرفي”.

وقال فيصل بيطار، المدير العام لمنصة طماطم بلس: “نحن متحمسون للتعاون مع فوري وتقديم حلول الدفع الآمنة والمقبولة على نطاق واسع إلى منصتنا. ويتماشى هذا التكامل تماما مع التزامنا بتوفير تجربة ألعاب سلسة لمستخدمينا في مصر”.