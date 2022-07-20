«فوري» توقع بروتوكول تعاون مع البنك الدولي للمشاركة في تمويل رائدات الأعمال

أعلنت شركة فوري العاملة في تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عن توقيعها بروتوكول تعاون مع البنك الدولي للمساهمة في برنامج “التجارة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء” الممول بالكامل من قبل مبادرة تمويل رائدات الأعمال ( We–Fi) التابعة للبنك الدولي.

يأتي ذلك في ضوء النهج الدائم الذي تتبعه شركة فوري للمشاركة في المبادرات التي من شأنها مساندة السيدات رائدات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال التجارة الإلكترونية، ومساعدتهن على تنمية كافة أعمالهن، وتمكينهن من التوسع في مشروعاتهن، وبناء معارفهن التقنية، وربما دخول أسواق جديدة والتصدير عبر التجارة الإلكترونية.

وستقوم الشركة بتقديم كافة الخبرات والاستشارات من خلال نخبة من خبراء التجارة الإلكترونية في عدد من المجالات مثل: إنشاء بوابات الدفع عبر الإنترنت (مثل فوري) والتسويق الرقمي والرؤية والتصدير والشحن.

كما ستقوم فوري بدور حلقة الوصل بين السيدات رائدات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنك الدولي بهدف مساعدتهن وتمكينهن من الاستفادة من مميزات برنامج التجارة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها السيدات ضمن مبادرة تمويل رائدات الأعمال ( We–Fi).

و يقدم برنامج “التجارة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة” والذي يعد جزءًا من مبادرة تمويل رائدات الأعمال؛ مجموعة من خيارات الدعم المرنة، حتى يتمكنَّ من التكيف مع كافة التحديات، وتذليل العقبات التي تقف حاجزًا أمام تطور ونمو شركاتهن، بما يساهم في نجاح مشروعاتهن.

وقال المهندس حسام عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فوري: “نحن سعداء جدا للدخول في شراكة مع البنك الدولي، لتنفيذ برنامجه التنموي والمساهمة في دعم وتحفيز مشروعات رائدات الأعمال في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث إن دعم المرأة المصرية لتنمية أعمالها يعد ضمن أهداف وأولويات شركة فوري ، وذلك نظرًا لدور المرأة الفعال والبناء في كافة القطاعات الاقتصادية، كما أن للمرأة دورا حيويا باعتبارها شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة”.