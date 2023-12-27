«فوري» توقع اتفاقية شراكة مع «سيمبل تاتش» لدعم مستقبل التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية فى المطاعم

أعلنت “فوري” الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية، عن شراكتها الإستراتيجية مع “سيمبل تاتش”، التي تُعتبر واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تطوير برمجيات إدارة الأعمال وحلول تخطيط موارد المؤسسات في صناعة الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز أنظمة إدارة المطاعم التي تقدمها “سيمبل تاتش” باستخدام أحدث التقنيات المالية المبتكرة المقدمة من “فوري” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصرح محمد كامل، رئيس قطاع تطوير الأعمال لشركة “فوري”، حول الشراكة الاستراتيجية مع شركة “سيمبل تاتش” قائلاً: “سعداء جدًا بهذا التعاون المثمر مع ‘سيمبل تاتش’ من أجل تطوير قطاع المطاعم من خلال تقديم تكنولوجيا مبتكرة لقاعدة عملائهم الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأضاف كامل: “نفخر دائمًا بسجلنا الحافل في مجال حلول المدفوعات الرقمية، ونعتز بهذه الفرصة للمساهمة في تطوير قطاع صناعة الأغذية والمشروبات من خلال تلك الشراكة، ونتطلع إلى تقديم حل متكامل ومبتكر يلبي احتياجات الشركات في هذا القطاع ويسهم في تعزيز كفاءتهم وتحسين تجربة عملائهم”.

وعلى الجانب الآخر، أعرب هادي سمير، شريك مؤسس ورئيس القطاع التجاري لشركة “سيمبل تاتش”، عن فخره بالشراكة الإستراتيجية مع “فوري”، وصرّح قائلاً: “نرى في هذه الشراكة فرصة كبيرة لتعزيز وجودنا وتطوير أعمالنا بشكل كبير في المنطقة العربية، حيث يخدم ذلك التعاون قاعدة عملائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل مبتكر وفعال”.

وأضاف هادي سمير: “فخورون بالخطوة الفارقة التي تمثلها هذه الشراكة عن طريق الجمع بين خبرتنا في تطوير برمجيات إدارة الأعمال في صناعة الأغذية والمشروبات، مع تقنيات “فوري” المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، لتقديم حلول متطورة في قطاع المطاعم على المستوى الإقليمي، مما سيعمل بلا شك على تحسين أداء وكفاءة مجال صناعة المطاعم في المنطقة”.

وتسعى هذه الاتفاقية إلى دعم أصحاب شركات الأغذية والمشروبات وتمكينهم من إدارة أعمالهم بفاعلية من خلال حلول تكنولوجية متقدمة، ويتمثل هدفها الأساسي في تيسير العمليات المالية والمدفوعات الرقمية لعملاء المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و تأتي هذه الشراكة في سياق التطوير المستمر في مجال الأغذية والمشروبات في المنطقة العربية لمواكبة التغيرات في احتياجات تلك الصناعة، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير أنظمة الدفع الرقمية في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة العربية وأن ويفتح الباب لتعاون أوسع في المستقبل.