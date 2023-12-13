«فوري» توقع اتفاقية تعاون مع شركة حلول للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة فوري العاملة في مجال المدفوعات الإلكترونية وتكنولوجيا البنوك، توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة حلول المدعومة من شركة “وايدبوت” المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتكامل أنظمة فوري للدفع الإلكتروني مع خدمات حلول للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وطبقًا للاتفاقية، ستتيح شركة فوري أحدث خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة لشبكة عملاء منصة “حلول” من الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء رابط للدفع عبر خاصية المحادثات الآلية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي توفرها المنصة لعملائها، لتيسير المعاملات المالية بشكل إلكتروني آمن وسلس، مما يدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي لهذه المؤسسات الناشئة، بما يسهم في تعزيز مكانتهم في السوق المصرية .

ويهدف هذا التعاون إلى الجمع بين خبرة شركة “فوري” في حلول الدفع والخدمات المتطورة لشركة حلول في التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي، كما تسعى هذه الشراكة إلى إحداث ثورة في أسلوب عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشهد الرقمي بالإضافة إلى تزويدهم بأدوات شاملة تسهم في دفع النمو وزيادة الكفاءة وتعزيز تجارب العملاء.

وتتيح حلول خدمات التواصل مع العملاء من خلال محادثات الواتساب، والماسنجر، وإنستجرام، وموقع X (تويتر سابقًا)، وتطبيقات الهواتف، والمواقع الإلكترونية، مما يمكن التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني بسهولة عبر قنوات “فوري”، ليتمكنوا من مضاعفة مبيعاتهم و توفير السلاسة في التواصل مع العملاء، لجذب المزيد من المستخدمين.

وتعد حلول أحدث الشركات التابعة لـ “وايدبوت” للذكاء الاصطناعي التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبسيط عملياتها ومواكبة تطور التحول الرقمي من خلال منصة واحدة، حيث تمتلك قاعدة عملاء تقدر بــ 35 ألفا، كما أجرت أكثر من مليار رسالة، وتخدم أكثر من 60 مليون عميل في أكثر من 40 دولة، وتعتبر سوقًا يضم أكثر من 20 شريكا إقليميا وعالميا.

وصرحت هبة العوضي الرئيس التنفيذي للأعمال: ” تعمل “فوري” جاهدة على تشجيع الشركات الناشئة والصغيرة في العديد من الصناعات من خلال تزويدهم بحزمة جديدة ومبتكرة من الخدمات في مجال تكنولوجيا المدفوعات والتقنيات التي تساعدهم على تحقيق نمو معدلاتهم المرجوة، لاسيما بعد التطور الكبير الذي شهده المناخ الاستثماري ومجالات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، والذي يساهم بدوره في دفع عجلة الاقتصاد المصري”.

وتعقيبا على هذه الاتفاقية قال محمد نبيل الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة

“وايدبوت” : ” نفخر بالتعاون مع شركة “فوري” والعمل معها جنبا إلى جنب لإحداث تغيير شامل في نظم سير الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بالاعتماد على مزيج مبتكر من أحدث وسائل التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي تمكنها من تقديم تجربة لا مثيل لها من خلال خدمات وحلول مبتكرة آمنة”