فوري توسس شركة تمويل استهلاكي برأسمال 10 ملايين جنيه

وافقت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية،على تأسيس شركة جديدة في مجال التمويل الاستهلاكي برأسمال قدره 10 ملايين جنيه.

وقالت فوري فى إفصاح للبورصة المصرية الاثنين، إن نسبة مشاركتها في رأسمال هذه الشركة ستصل إلى 7.49 مليون جنيه بينما ستترك النسبة الأخرى لآخرون (لم تفصح عنهم بعد).

وفوضت الشركة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة والتوقيع على المستندات اللازمة.

وشرعت فوري منذ فبراير الماضي في مفاوضات الاستحواذ على حصة كل من البنك التجارى الدولى وبنك مصر فى شركتها التابعة (بلس لخدمات البنوك )، وذلك في إطار مفاوضات مع المساهمين لرفع حصتها من 38% إلى 86% .

فوري تشترى حصة CIB وبنك مصر فى بلس للبنوك بقيمة 32 مليون جنيه

وتستعد الشركة خلال الأسابيع القادمة لإتمام إجراءات شراء حصة البنكين في بلس لخدمات البنوك بقيمة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه تقريبا.

وقالت فوري فى إفصاح سابق للبورصة (2 أغسطس) إن عملية الشراء وثمن الصفقة جرى تقديرها في ضوء دراسة قيمة عادلة استرشادية أعدتها شركة مزارز للاستشارات المالية.

ومن المقرر أن تجرى عملية الشراء على نحو 14.1 مليون سهم تمثل كامل حصة التجاري الدولي البالغة 14.988% تقريبا بقيمة 16.2 مليون جنيه تقريبا بمتوسط سعر 1.15 جنيه للسهم.

كما سيجرى الاستحواذ على حصة مماثلة لبنك مصر بنفس السعر والقيمة الإجمالية، وفوضت فورى رئيس مجلس الإدارة أوالعضو المنتدب فى توقيع العقود اللازمة لشراء الأسهم وإتمام عملية نقل ملكيتها من البنكين خلال الفترة القادمة.

وتستحوذ فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية على 38% من أسهم شركة فورى بلس لخدمات البنوك فى الوقت الحالى.

ووافق مجلس إدارة شركة فوري فى يناير الماضى على الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة بلس لخدمات البنوك بحد أقصى 35 مليون جنيه.

وقال المهندس أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى، فى تصريح سابق للمال إن شركته تستهدف رفع حصتها من 38% إلى 86% من خلال الاستحواذ حصص بنكى التجارى الدولى مصر بقيمة إجمالية تقترب من 32 مليون جنيه.

فورى تدخل سوق الأطعمة الإلكترونى بحصة أقلية فى شركة المنيوز

توصيل الأطعمة

وأفصحت فوري فى 14 يوليو الماضى عن دخولها سوق الأطعمة الإلكترونى من خلال شراء حصة أقلية فى شركة ” المنيوز” ، أحد أكبر المنصات المتخصصة فى توصيل الأطعمة للمنازل بمصر.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا الاستثمار يأتى فى إطار خطتها لإقامة شراكات استراتيجية مع الشركات التكنولوجيا التى تحظى بفرص نمو واعدة بما يساهم فى زيادة عوائدها وأرباحها (لم يشر الإفصاح إلى قيمة الصفقة).

وتشهد سوق الخدمات الإلكترونية فى مجال الأغذية نموا سريعا خلال السنوات الأخيرة،وتتوقع فورى فرصة محتملة واعدة فى هذا القطاع خلال السنوات القادمة.

تأسست منصة “المنيوز” عام 2001، لتوصيل خدمات الطعام إلى المنازل عبر الإنترنت، وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر 1.5 مليون مستخدم شهريا حاليا، وفقا للمعلومات المتاحة فى الإفصاح.

سهم الشركة يقفز 500% منذ تداوله منتصف 2019

صورة من ترويج عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية لطرح شركة فورى فى البورصة

وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 500% منذ طرحه فى البورصة المصرية منتصف 2019 ، وهى أعلى زيادة لسهم مدرج خلال تلك الفترة.

وطرحت شركة فورى فى يوليو 2019 حوالى 254.6 مليون سهم، تُمثل %36 من رأسمالها بالبورصة، فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين.

ورفعت الشركة رأسمالها المصدر من 353.65 مليون جنيه إلى 453.65 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه وذلك خلال شهر مارس 2020.

وتقدمت الشركة فى 23 يونيو 2021 بمستندات قيد زيادة رأسمالها مرة أخرى إلى 800 مليون جنيه، بعد إعلان تغطية المرحلة الثانية من الاكتتاب بمعدل 382.2 مرة .

وفتحت الشركة فى وقت سابق باب الاكتتاب فى المرحلة الثانية، لزيادة رأس المال أمام المساهمين، بإجمالى عدد 763.6 ألف سهم تمثل 0.09% من رأس المال.

وحصلت الشركة على موافقة الرقابة المالية فى وقت سابق لنشر دعوى قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية الناتجة عن زيادة رأس المال المقررة فى أبريل الماضى.

ووافقت عمومية الشركة فى مارس الماضى على زيادة رأسمالها المصدر من 453.65 مليون جنيه، إلى 853.6 مليون بزيادة قدرها 400 مليون جنيه .

وجرى الاكتتاب فى المرحلة الأولى خلال شهر أبريل الماضى، ووافقت لجنة القيد على إدراج الحق في الاكتتاب على قاعدة البيانات فى البورصة اعتبارًا من 20 أبريل أو فور تحقق كون السعر السوقي للسهم أعلى من سعر الاكتتاب.