«فوري» تنتهي من إعادة هيكلة 64% من أسهمها

نقلت شركة فوري للمدفوعات الإليكترونية ملكية 63.99% من حصة مساهمها الرئيسي PSL Netherlands holding BV لصناديق استثمار، وذلك استكمالا لإجراءات طرحها بالبورصة الذي تم في سبتمبر الماضي.

بقيمة إجمالية 3.6 مليار جنيه بعدد 452.5 مليون سهم

وشهدت البورصة المصرية اليوم تنفيذ صفقة محمية على عدد 452,584,237 سهم لشركة فوري بقيمة إجمالية بلغت 3,6 مليار جنيه.

وقال محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فوري للمدفوعات الإليكترونية في تصريحات لـ “المال” إن هذه العملية تأتي في إطار عملية إعادة الهيكلة استكمالا لإجراءات الطرح بالبورصة.

نصت عليها نشرة الطرح بالبورصة أغسطس الماضي

وكانت نشرة طرح فوري بالبورصة نصت على أن :”تتم إعادة هيكلة بعد إتمام طرح 36% من أسهم الشركة لنقل الملكية غير المباشرة عبر شركات الأوف شور إلى ملكية مباشرة للمساهمين مع الالتزام بفترة تجميد الأسهم، وتقدم إخطارًا للاستثناء من تقديم عرض شراء إجباري”.

يذكر أن فوري قالت في وقت سابق من فبراير الجاري إن هيئة العامة للرقابة المالية وافقت على عدم الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري لنقل ملكية PSL Netherlands holding BV المساهم الرئيسي في فوري بنسبة 63.99% إلى مساهمي الشركة غير المباشرين.

وأفادت الشركة، أن قرار الهيئة جاء تنفيذًا لأحكام نص المادة 356 فقرة ه من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

ويشمل المساهمين غير المباشرين مجموعة شركات وأفراد هم بلاك سبار ولونج ترم انفستمنت ولينك هولدكو إس إيه أر إل والصندوق الأمريكي للأعمال ومؤسسة التمويل الدولية وشركة ريسبونسابيلتي إيه جي و 37 مساهم آخر .

وتم تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، في أغسطس الماضي لعدد 254.629 مليون سهم بنسبة 36% من رأس المال وبقيمة إجمالية بلغت 1.644.906 مليار جنيه، بسعر 6.46 جنيه للسهم.

وشهدت إيرادات فوري نموا بواقع 48% في أول 9 أشهر من العام 2019، على أساس سنوي لتسجل 76.25 مليون جنيه، مقابل 51.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.