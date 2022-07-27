«فوري» تنتخب عضوين جديدين بمجلس الإدارة ممثلين عن تابعة «أبو ظبي القابضة»

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، انتخاب عضوين جديدين بمجلس الإدارة ممثلين عن شركة ألفا أوركس ليمتيد التابعة لأبو ظبي القابضة ADQ.

وقالت فوري فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء، إن هذا الانتخاب حصل بتصويت 97.2% من الأصوات الحاضرة فى اجتماع عمومية 20 يوليو الجارى من خلال عملية اقتراح سرى جرت عبر منصة (E-Magles).

وأسفرت عملية فرزت الأصوات عن اختيار أحمد علوى عبد الحميد الطنانى ،وعزيز مولجى ،بمنصب مجلس الإدارة كعضوين ممثلين عن شركة ألفا أوركس ليمتيد التى استحوذت على حصة كبيرة فى فوري أبريل الماضى.

وأفصحت فورى فى 13 أبريل الماضى عن شراء شركة أبو ظبي القابضة ADQ حصة تعادل 12.6 % من أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 123.4 مليون دولار تقريبا عبر شركة Alpha Oryx Limited”.

وأوضحت الشركة فى بيان لاحق أن هذه الصفقة تمت على جزء من حصص بنك مصر والبنك الأهلى المصرى إضافة إلى بيع حقوق اكتتاب زيادة رأس المال الأخيرة.

أبو ظبي القابضة استحوذت على حصة فى فوري بقيمة 123.4 مليون دولار أبريل الماضى

وأظهر إفصاح منشور على شاشة التداول آنذاك بيع بنك مصر 107.5 مليون سهم من حصته إلى شركة “Alpha Oryx Limited” بقيمة 34.2 مليون دولار، كما كشف إفصاح بيع البنك حقوق اكتتابه فى زيادة رأس المال متمثلة فى 100.8 مليون سهم إلى نفس الشركة بقيمة 27.4 مليون دولار.

وبلغ متوسط سعر السهم فى العملية الأولى 0.31 دولار للسهم، بينما بلغ سعر السهم فى الصفقة الثانية 0.27 دولار للسهم ،وجرى تنفيذ الصفقتين عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية،وانخفضت حصة بنك مصر بعدهما من 15.78% إلى 9.48%.

كما كشفت إفصاحات أخرى آنذاك بيع البنك الأهلي المصري 107.5 مليون سهم من حصته إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة بقيمة 34.2 مليون دولار.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.319 دولار، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة البنك الأهلى بعدها من 12.54% إلى 6.24% من إجمالى الأسهم.

كما أظهر إفصاح آخر بيع البنك الأهلي حقوق اكتتاب في زيادة رأس المال فوري، تعادل 100.5 مليون سهم إلى الشركة ذاتها بقيمة 27.4 مليون دولار.

وتتيح القواعد المنظمة للاكتتابات فى سوق المال المصرى للمساهم القديم الذى ثبت حقه فى الاكتتاب منذ صدور قرار السلطة المختصة بالزيادة، بيع أسهمه الأصلية محملة بالحق فى الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة إلى أى مستثمر جديد (وهو ما فعله بنك مصر والبنك الأهلى فى الصفقة).

وجاءت صفقة دخول أبو ظبي القابضة إلى فوري فى إطار عمليات شراء واسعة نفذت بالتوازى على حصص مختلفة فى أربع شركات مدرجة أخرى فى البورصة المصرية هم : البنك التجارى الدولى، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”.

تغطية اكتتاب زيادة رأسمال الثالثة منذ الطرح فى البورصة بنسبة تجاوزت 100%

صورة أرشيفية لاكتتاب فورى فى البورصة عام 2019

ونجحت فوري فى 25 مايو الماضى فى مضاعفة رأسمالها من 853.6 مليون جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 800 مليون جنيه عبر اكتتاب جرى تغطيته على مرحلتين الأولى بنسبة 99.92%، والثانية بمعدل 296.6 مرة

وقالت الشركة فى إفصاح سابق، إن زيادة رأس المال ستمكنها من تدعيم مواردها المالية الذاتية بما يتيح لها تمويل التوسعات المستقبلية ومجابهة التكاليف الاستثمارية المترتبة على ذلك.

وتخطط الشركة لاستخدام 400 مليون جنيه من حصيلة الزيادة للاستثمار فى مجالات، التمويل الاستهلاكى ، التمويل متناهى الصغر إضافة ، خدمات التأمين الرقمى، وخدمات صناديق الاستثمار.

كما تعتزم استخدام باقى الحصيلة فى تمويل التوسع فى منظومة الخدمات المالية المتاحة للأفراد من خلال تطبيق “ماى فورى”،وكذلك الاستثمار المباشر فى الشركات داخل مصر وخارجها، وفقا لأشرف صبرى الرئيس التنفيذى للشركة.

وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

وطرحت الشركة جزءا من أسهمها فى البورصة المصرية يوليو 2019 ، حوالى 254.6 مليون سهم، تُمثل %36 من رأسمالها، وذلك فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين (ارتفع سهم الشركة خلال أول عامين من طرحه فى البورصة بنسبة 500% ).

ورفعت الشركة رأسمالها أول مرة بعد الطرح فى مارس 2020، من 353.65 مليون جنيه إلى 453.65 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، كما رفعته مرة ثانية فى 23 يونيو 2021، إلى 853.6 مليون بزيادة قدرها 400 مليون جنيه، من خلال اكتتاب جرى تغطيته بمعدل 382.2 مرة، وفقا لإفصاح سابق.

وتدرس الشركة فى الوقت الحالى إدراج جزء من الأسهم في بورصة ناسداك أو نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عبر إصدار شهادات إيداع دولية لم يحدد سعرها أو توقيب طرحها بعد ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 20 يناير الماضى.