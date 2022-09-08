فوري تمنح عملائها اشتراكات مجانية لمدة ثلاثة أشهر حصريًا على منصة Viu الترفيهية

المال خاص

أعلنت شركة فوري لحلول تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية عن تعاونها مع منصة Viu المتخصصة في تقديم محتوى البث الترفيهي في مصر وآسيا والشرق الأوسط، لتوفير عروض حصرية لعملاء فوري تصل إلى ثلاثة أشهر مجانًا.

من خلال هذه الشراكة، تقدمViu لعملاء فوري عروضًا خاصة لمشاهدة وتحميل كافة البرامج الترفيهية والمسلسلات والأفلام العربية والأجنبية، مجانًا لمدة ثلاثة أشهر عند القيام بأي معاملات عن طريق قنوات فوري التكنولوجية المختلفة وهي تطبيق myFawry ، ومنافذ فوري بلس المنتشرة في كافة أنحاء مصر، إلى جانب نقاط البيع Fawry POS ، وسيستمر هذا العرض حتى نهاية العام الجاري.