فوري تكرم شبكة تجارها بعد نجاح طرح أسهمها بالبورصة (صور)

قررت شركة فوري لحلول التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية تكريم أقدم وأكبر تجارها، لمجهوداتهم على مدار سنوات في تحقيق استراتيجية الشركة في الشمول المالي.

وتعقد “فوري” الاحتفالية بمقرها الرئيسي بالقرية الذكية، بتوزيع شهادات تكريم وجائزة 5000 جنيه رصيد لأكبر تجارها، تقديراً لدورهم الحيوي في خلق الثقة بالسوق المصرية وتعزيز قدرة الشركة على تقديم خدمات جديدة ومتنوعة تتصدر السوق، حيث استطاعت فوري من خلال تجارها أن تقدم أكثر من 879 خدمة مختلفة عبر 166.5 ألف منفذ بيع معتمد على مستوى الجمهورية.

وقال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري في تصريحات له: تهدف الاحتفالية إلى تكريم أكبر وأقدم تجار لفوري لأن نجاح فوري هو نتاج عمل تجارها الذين وقفوا بجانبنا في كل الظروف، وتكريمهم يأتي إيمانا من الشركة بدورهم في تكليل خطانا بالنجاح ومضاعفة معاملاتنا اليومية، مما ساهم في المزيد من الانتشار لفوري في جميع انحاء الجمهورية، والوصول بخدماتنا المتنوعة إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.

وأضاف، تكريم تجار فوري بمثابة تشجيع لهم وبث روح الانتماء لكيان فوري، وإضافة رصيد لهم يحثهم على المزيد من العمل، ويوفر لهم فرصة أكبر للكسب، كما أنه تم اختيار القرية الذكية كمقر للتكريم، لأنه المقر الرئيسي لفوري، ومن ثم فإنه ضروري أن يتعرف التجار على الكيان الذي يتعاملون معه.