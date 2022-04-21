أظهرت أحدث نتائج لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ارتفاع إيراداتها إلى 1.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت نتائج أعمال فوري المجمعة المرسلة للبورصة الخميس ارتفاع تكاليف النشاط إلى 725.8 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بتكاليف قدرها 566.6 مليون جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفع صافي أرباح الشركة المجمعة إلى 242.1 مليون جنيه خلال العام الماضي مقارنة بصافي ربح قدره 223.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

بينما كشفت القوائم المستقلة للشركة الأم انخفاض صافي أرباحها إلى 120.4 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافي أرباح بلغت 186.5 مليون جنيه خلال عام 2020.

فوري: 0.12 جنيه نصيب السهم من الأرباح بنهاية ديسمبر 2021

لوجو شركة فوري

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 0.12 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى (بعد خصم حقوق مساهمى الشركة الأم وأصحاب الحصص المسيطرة) مقارنة بنصيب بلغ 0.18 جنيه للسهم خلال العام الماضى.

وكشفت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع صافي أرباحها 193 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر الماضى مقارنة بصافي ربح قدره 145.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.1 مليار جنيه خلال الفترة، مقارنة بإيرادات بلغت 892.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 15 نوفمبر الماضي.

كذلك ارتفعت تكاليف الشركة إلى 517.8 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بتكاليف بلغت 404.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، ارتفاع صافي أرباحها 112.8 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافي ربح قدره 122.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

ارتفاع إيرادات الشركة إلى 742 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021

شركة فوري

كما كشفت نتائج أعمال أسبق ارتفاع صافي أرباحها إلى 137.1 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهي يونيو الماضي مقارنة بصافي ربح قدره 85.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 742.5 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه مقارنة بإيرادات بلغت 549.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 327.3 مليون جنيه خلال النصف مقارنة بتكاليف قدرها 252.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.12 جنيه بنهاية يونيو 2021 مقارنة بنصيب بلغ 0.08 جنيه للسهم بنهاية يونيو 2020 ، وفقا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة 16 أغسطس الماضى.

فى نفس السياق، كشفت القوائم المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى أرباحها إلى 90.5 مليون جنيه خلال النصف مقارنة بصافى أرباح بلغت 73.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

أبو ظبي القابضة اشترت حصة أسهم وحقوق اكتتاب بقيمة 123.4 مليون دولار

شركة «ADQ» القابضة

وأفصحت فوري فى 13 أبريل الجارى عن شراء شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لشركة أبو ظبى القابضة “ADQ” حصة أسهم تعادل 12.5% بقيمة إجمالية قدرها 123.4 مليون دولار.

واشترت الشركة الإماراتية هذه الأسهم من حصة بنك مصر والبنك الأهلى المصرى، وشملت الصفقة حصة أسهم وحقوق اكتتاب فى زيادة رأس المال الثالثة الجاري تنفيذها حاليا فى البورصة.

وشرعت فوري خلال الأسابيع الماضية فى اجراءات تنفيذ زيادة رأسمالها الثالثة منذ الطرح فى البورصة عبر مضاعفته من 853.6 مليون جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 800 مليون جنيه.

وحصلت الشركة فى وقت سابق على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به، كما وافقت لجنة القيد فى البورصة على تداول حق الاكتتاب خلال الفترة من 7 أبريل وحتى 8 مايو القادم.

وقالت الشركة إن زيادة رأس المال ستمكنها من تدعيم مواردها المالية الذاتية بما يتيح لها تمويل التوسعات المستقبلية ومجابهة التكاليف الاستثمارية المترتبة على ذلك.

وتخطط الشركة لاستخدام 400 مليون جنيه من حصيلة الزيادة للاستثمار فى مجالات، التمويل الاستهلاكى ، التمويل متناهى الصغر إضافة ، خدمات التأمين الرقمى، وخدمات صناديق الاستثمار.

كما تعتزم استخدام باقى الحصيلة فى تمويل التوسع فى منظومة الخدمات المالية المتاحة للأفراد من خلال تطبيق “ماى فورى”،وكذلك الاستثمار المباشر فى الشركات داخل مصر وخارجها.

وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت، وهى شركة مدرجة فى البورصة منذ يوليو 2019.

وتدرس الشركة فى الوقت الحالى إدراج جزء من الأسهم في بورصة ناسداك أو نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عبر إصدار شهادات إيداع دولية لم يحدد سعرها أو توقيب طرحها بعد ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 20 يناير الماضى.