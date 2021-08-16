«فوري» تقفز بأرباحها إلى 137 مليون جنيه في ستة أشهر

فوري تفصح عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الجارى

أظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ارتفاع صافى أرباحها إلى 137.1 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 85.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج أعمال فوري المجمعة ارتفاع إيرادات الشركة إلى 742.5 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه مقارنة بإيرادات بلغت 549.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 327.3 مليون جنيه خلال النصف مقارنة بتكاليف قدرها 252.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.12 جنيه بنهاية يونيو 2021 مقارنة بنصيب بلغ 0.08 جنيه للسهم بنهاية يونيو 2020 ، وفقا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الاثنين.

فى نفس السياق، كشفت القوائم المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى أرباحها إلى 90.5 مليون جنيه خلال النصف مقارنة بصافى أرباح بلغت 73.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

فوري سجلت أرباح بقيمة 186 مليون جنيه خلال 2020

شركة فوري

كما كشفت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 186.2 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بصافى ربح قدره 102.9 مليون جنيه خلال 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بإيرادات قدرها 884 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 566.6 مليون جنيه خلال عام 2020 مقارنة بتكاليف قدرها 425.2 مليون جنيه خلال 2019.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.23 جنيه بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنصيب بلغ 0.13 جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

شراء حصة CIB وبنك مصر فى بلس للبنوك بقيمة 32 مليون جنيه



وتستعد فورى خلال الأسابيع القادمة لشراء حصة البنك التجارى الدولى وبنك مصر فى شركتها بلس لخدمات البنوك بقيمة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه تقريبا.

وقالت فوري فى إفصاح سابق للبورصة (2 أغسطس) إن عملية الشراء وثمن الصفقة جرى تقديرها فى ضوء دراسة قيمة عادلة استرشادية أعدتها شركة مزارز للاستشارات المالية.

ومن المقرر أن تجرى عملية الشراء على نحو 14.1 مليون سهم تمثل كامل حصة التجاري الدولي البالغة 14.988% تقريبا بقيمة 16.2 مليون جنيه تقريبا بمتوسط سعر 1.15 جنيه للسهم.

كما سيجرى الاستحواذ على حصة مماثلة لبنك مصر بنفس السعر والقيمة الإجمالية، وفوضت فورى رئيس مجلس الإدارة أوالعضو المنتدب فى توقيع العقود اللازمة لشراء الأسهم وإتمام عملية نقل ملكيتها من البنكين خلال الفترة القادمة.

وأفصحت فوري فى 24 فبراير الماضى عن دخولها فى تفاوض مع مساهمى شركة “بلس لخدمات البنوك” التابعة للاستحواذ على حصتهم التى تصل إلى 48% من أسهمها.

وتستحوذ فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية على 38% من أسهم شركة فورى بلس لخدمات البنوك فى الوقت الحالى.

ووافق مجلس إدارة شركة فوري فى يناير الماضى على الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة بلس لخدمات البنوك بحد أقصى 35 مليون جنيه.

وقال المهندس أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى، فى تصريح سابق للمال إن شركته تستهدف رفع حصتها من 38% إلى 86% من خلال الاستحواذ حصص بنكى التجارى الدولى مصر بقيمة إجمالية تقترب من 32 مليون جنيه.

فورى تدخل سوق الأطعمة الإلكترونى بحصة أقلية فى شركة المنيوز

توصيل الأطعمة

وأفصحت فوري فى 14 يوليو الماضى عن دخولها سوق الأطعمة الإلكترونى من خلال شراء حصة أقلية فى شركة ” المنيوز” ، أحد أكبر المنصات المتخصصة فى توصيل الأطعمة للمنازل بمصر.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا الاستثمار يأتى فى إطار خطتها لإقامة شراكات استراتيجية مع الشركات التكنولوجيا التى تحظى بفرص نمو واعدة بما يساهم فى زيادة عوائدها وأرباحها (لم يشر الإفصاح إلى قيمة الصفقة).

وتشهد سوق الخدمات الإلكترونية فى مجال الأغذية نموا سريعا خلال السنوات الأخيرة،وتتوقع فورى فرصة محتملة واعدة فى هذا القطاع خلال السنوات القادمة.

تأسست منصة “المنيوز” عام 2001، لتوصيل خدمات الطعام إلى المنازل عبر الإنترنت، وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر 1.5 مليون مستخدم شهريا حاليا، وفقا للمعلومات المتاحة فى الإفصاح.

سهم الشركة يقفز 500% منذ تداوله منتصف 2019

صورة من ترويج عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية لطرح شركة فورى فى البورصة

وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 500% منذ طرحه فى البورصة المصرية منتصف 2019 ، وهى أعلى زيادة لسهم مدرج خلال تلك الفترة.

وطرحت شركة فورى فى يوليو 2019 حوالى 254.6 مليون سهم، تُمثل %36 من رأسمالها بالبورصة، فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين.

ورفعت الشركة رأسمالها المصدر من 353.65 مليون جنيه إلى 453.65 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه وذلك خلال شهر مارس 2020.

وتقدمت الشركة فى 23 يونيو 2021 بمستندات قيد زيادة رأسمالها مرة أخرى إلى 800 مليون جنيه، بعد إعلان تغطية المرحلة الثانية من الاكتتاب بمعدل 382.2 مرة .

وفتحت الشركة فى وقت سابق باب الاكتتاب فى المرحلة الثانية، لزيادة رأس المال أمام المساهمين، بإجمالى عدد 763.6 ألف سهم تمثل 0.09% من رأس المال.

وحصلت الشركة على موافقة الرقابة المالية فى وقت سابق لنشر دعوى قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية الناتجة عن زيادة رأس المال المقررة فى أبريل الماضى.

ووافقت عمومية الشركة فى مارس الماضى على زيادة رأسمالها المصدر من 453.65 مليون جنيه، إلى 853.6 مليون بزيادة قدرها 400 مليون جنيه .

وجرى الاكتتاب فى المرحلة الأولى خلال شهر أبريل الماضى، ووافقت لجنة القيد على إدراج الحق في الاكتتاب على قاعدة البيانات فى البورصة اعتبارًا من 20 أبريل أو فور تحقق كون السعر السوقي للسهم أعلى من سعر الاكتتاب.

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمى الشركة باجتماعها الأخير(1 أغسطس) عمليات شراء حصص بنك مصر والبنك التجارى الدولى بالتفويضات اللازمة التى اتخذها مجلس الإدارة فى هذا الشأن.