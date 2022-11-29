«فوري» تفتتح مقرا جديدا في القرية الذكية بحضور وزير الاتصالات

افتتحت شركة فوري، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية، مقرًا جديدًا للشركة بالقرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصمم مبنى فوري الجديد على مساحة تبلغ 3000 متر، وتم الاعتماد على نظام مساحة العمل المرن، والتخلي عن المساحات المكتبية التقليدية، مما يحقق سلاسة وشفافية في سير العمل بين كافة الفرق من القطاعات المختلفة.

أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتطور الذي شهدته شركة فوري طوال السنوات الماضية منذ أن كانت مجرد رؤية على الورق ثم توسعها لتصبح شركة عملاقة ذات قصة نجاح حقيقية في مجال المدفوعات الرقمية بنيت على العلم والجهد والتخطيط السليم، مؤكدا على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعا واعدا يحظى بالكفاءات والخبرات القادرة على أن تتيح لشركات المدفوعات الرقمية التوسع فى أعمالها.

من جانبه أعرب المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري عن بالغ سعادته بمناسبة افتتاح المقر الجديد، وقال: “المقر الجديد لشركة فوري هو خطوة هامة في سبيل تحقيق أهداف وتطلعات الشركة في الفترة المقبلة، وكان لابد من توفير بيئة عمل جديدة تزيد من انتماء فريق العمل للمؤسسة، ومن ناحية أخرى تتوافق مع رؤيتنا وخططتنا المستقبلية”.

وأضاف صبري: ” نحن لدينا أهداف مستمرة للتوسع والنمو، ولذلك قمنا بمضاعفة فريق عمل فوري في الفترة الأخيرة ليضم حوالي 500 موظف في قطاع التكنولوجيا، يتولى تصميم وتنفيذ كافة حلولنا وخدماتنا وبرمجياتنا، وهو ما يجعلنا من أكبر شركات التكنولوجيا في مصر من حيث العدد والحلول والخدمات التي نقدمها للعملاء”.

وأبدى فخره بأن هؤلاء الموظفون جميعهم من مصر وأن كافة الحلول والخدمات التي تقدمها فوري تم تطويرها بواسطة عقول مصرية، مؤكدًا سعي الشركة الدائم نحو التوسع في توفير خدمات وحلول تكنولوجية جديدة للعملاء، وهذا يفسر معدلات النمو المرتفعة التي تحققها فوري والتي تصل إلى 38% كل عام.