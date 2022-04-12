فوري تعلن تنفيذ صفقتين ضخمتين على الأسهم بقيمة إجمالية 123.4 مليون دولار

أفصحت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن تنفيذ صفقتين ضخمتين على الأسهم عبر آلية BLOCK TRADING بقيمة إجمالية قدرها 123.4 مليون دولار.

وأظهر إفصاح مختصر عن شركة فوري منشور على شاشة التداول بالبورصة المصرية تنفيذ صفقة على كبيرة على نحو 215.1 مليون سهم صباح جلسة الثلاثاء بقيمة إجمالية 68.5 مليون دولار.

كما كشف إفصاح مواز منشور على الشاشة تنفيذ صفقة أخرى على نحو 201.6 مليون سهم بقيمة 54.8 مليون دولار فى إطار شراء حقوق اكتتاب جارية تتعلق بزيادة رأسمال شركة فوري.

ومن المقرر أن ترسل الشركة إفصاحا لاحقا بتفاصيل هذه الصفقة وأطرافها وشركة السمسرة المنفذة لها ، وما إذا كانت مرتبطة بما كشفته وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج) فى 22 مارس الماضى عن دخول أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية فى مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية فى عدة شركات مدرجة فى البورصة أبرزها فوري والبنك التجارى الدولى.

فوري : البنك الأهلي المصري رفع حصته إلى 12.54% نهاية مارس الماضى

البنك الأهلى المصرى

ورفعت بنوك حكومية حصتها فى فوري خلال الأسبوعين الماضيين عبر تنفيذ صفقات من الحجم الكبير على أسهم الشركة بقيم تجاوزت 2.7 مليار جنيه لكلا من بنك مصر والبنك الأهلى.

وأفصحت الشركة فى 31 مارس الماضى عن شراء البنك الأهلي المصري حصهم أسهم (تعادل 102.5 مليون سهم) بقيمة إجمالية تجاوزت مليار جنيه تقريبا.

وقالت فوري فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن نسبة مساهمة البنك الأهلي المصري ارتفعت بعد تلك العملية من 6.54% إلى 12.54% تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.25 جنيه، وجرى تنفيذها عبر الأهلى فاورس لتداول الأوراق المالية،وأظهر الإفصاح ارتباط البنك الأهلي بمحفظة استثمار تابعة تستحوذ على نسبة ضئيلة 0.02% من الأسهم.

بنك مصر رفع حصته إلى 15.7% بقيمة 1.47 مليار جنيه قبلها بأسبوع

بنك مصر

وأفصحت فوري قبلها بأسبوع تقريبا عن شراء بنك مصر (عضو مجلس الإدارة) حصة أسهم ضخمة بقيمة إجمالية قدرها 1.47 مليار جنيه، ترتفع حصته من 6.93% إلى 15.78% تقريبا ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة فى 22 مارس الماضى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط بنك مصر بمحفظتى استثمار تابعتين يمتلكان 0.55% من الأسهم.

وأفصحت الشركة فى وقت لاحق عن الأطراف البائعة فى صفقة بنك مصر ، أبرزها بيع شركة” link hold co Bv ” حصة أسهم تعادل 81.66 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 726.2 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، وانخفضت حصة الشركة فى أسهم فوري بعد تلك العملية من 16.74% إلى 11.96%.

كما أظهر إفصاح ثانى مرسل للبورصة آنذاك، بيع صندوق استثمار ” black sparrow “حصة أسهم تعادل 5.5 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 492.4 مليون جنيه تقريبا. وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

وانخفضت حصة الصندوق بعد تلك العملية من 10.35% إلى 7.39%، ولم يظهر الإفصاح ارتباط الصندوق بأى مجموعات أخرى مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

فوري تدرس إدراج جزء من الأسهم فى بورصة ناسداك أو نيويورك

متعاملون أثناء التداول في بورصة نيويورك

وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

وطرحت الشركة جزءا من أسهمها فى البورصة المصرية يوليو 2019 ، حوالى 254.6 مليون سهم، تُمثل %36 من رأسمالها، وذلك فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين.

وتدرس الشركة فى الوقت الحالى إدراج جزء من الأسهم في بورصة ناسداك أو نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عبر إصدار شهادات إيداع دولية لم يحدد سعرها أو توقيب طرحها بعد ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 20 يناير الماضى.

وارتفع سهم الشركة خلال أول عامين من طرحه فى البورصة بنسبة 500% ، وهى أعلى زيادة لسهم مدرج خلال فى سوق الأوراق المالية خلال تلك الفترة .

وشرعت الشركة خلال الأسابيع الماضية فى اجراءات تنفيذ زيادة رأسمالها الثالثة منذ الطرح فى البورصة عبر مضاعفته من 853.6 مليون جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 800 مليون جنيه.

وحصلت فوري فى وقت سابق على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به، كما وافقت لجنة القيد فى البورصة على تداول حق الاكتتاب خلال الفترة من 7 أبريل وحتى 8 مايو القادم.

وقالت الشركة إن زيادة رأس المال ستمكنها من تدعيم مواردها المالية الذاتية بما يتيح لها تمويل التوسعات المستقبلية ومجابهة التكاليف الاستثمارية المترتبة على ذلك.

وتخطط الشركة لاستخدام 400 مليون جنيه من حصيلة الزيادة للاستثمار فى مجالات، التمويل الاستهلاكى ، التمويل متناهى الصغر إضافة ، خدمات التأمين الرقمى، وخدمات صناديق الاستثمار.

كما تعتزم استخدام باقى الحصيلة فى تمويل التوسع فى منظومة الخدمات المالية المتاحة للأفراد من خلال تطبيق “ماى فورى”،وكذلك الاستثمار المباشر فى الشركات داخل مصر وخارجها.