«فوري» تعلن تغطية الاكتتاب الثالث منذ الطرح في البورصة بنسبة 100%

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اليوم الأحد، تغطية الاكتتاب فى زيادة رأس المال الثالثة منذ طرحها في البورصة المصرية بنسبة 100% إلا قليلا.

وأظهرت نتائج اكتتاب فوري تغطية الزيادة بنسبة 99.92% من إجمالى أسهم الزيادة المطروحة والبالغة 1.6 مليار سهم ،بينما تبقى 1.27 مليون سهم بدون تغطية بنسبة 0.079%.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إنها ستفتح مرحلة ثانية للاكتتاب فى الأسهم غير المغطاة بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ودعت فوري قدامى المساهمين فى وقت سابق للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر بقيمة 800 مليون جنيه خلال الفترة من 7 أبريل وحتى 11 مايو الجارى،وفقا للدعوة المنشورة بجريدة المال بتاريخ 20 مارس الماضى.

ويبلغ رأس المال الحارى للشركة 853.6 مليون جنيه ومن المقرر ارتفاعه إلى 1.65 مليار بعد الزيادة الأخيرة التى جرى توزيعها على 1.6 مليار سهم بالقيمة الاسمية للسهم (0.50 جنيه)، دون مصاريف إصدار.

رئيس فوري: نخطط لاستخدام حصيلة الزيادة في خطة التوسع الرقمي

أشرف صبري رئيس شركة فوري

وحصلت فوري فى (6 فبراير الماضى ) على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به.

كما حصلت على موافقة المساهمين فى آخر اجتماع جمعية عامة (3 مارس) لمضاعفة رأس المال المصدر ،وكذلك زيادة رأس المال المرخص به بقيمة 2 مليار جنيه.

وأشارت الشركة فى إفصاح سابق (6 فبراير) إلى أن هذه الزيادة ستمكنها من تدعيم مواردها المالية الذاتية بما يتيح لها تمويل التوسعات المستقبلية ومجابهة التكاليف الاستثمارية المترتبة على ذلك.

وتخطط الشركة لاستخدام 400 مليون جنيه من حصيلة الزيادة للاستثمار فى مجالات، التمويل الاستهلاكى ، التمويل متناهى الصغر إضافة ، خدمات التأمين الرقمى، وخدمات صناديق الاستثمار.

كما تعتزم استخدام باقى الحصيلة فى تمويل التوسع فى منظومة الخدمات المالية المتاحة للأفراد من خلال تطبيق “ماى فورى”،وكذلك الاستثمار المباشر فى الشركات داخل مصر وخارجها.

فورى: رفعت رأسمالها مرتين أحدهما بعد الطرح والثانية 2021

صورة من ترويج عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية لطرح شركة فورى فى البورصة

وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

وتصدرت الشركة قطاع المدفوعات الرقمية بمصر بحجم تعاملات بلغ 11 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021 (جرى 5 مليارات منها عبر الإنترنت).

وطرحت الشركة جزءا من أسهمها فى البورصة المصرية يوليو 2019 ، حوالى 254.6 مليون سهم، تُمثل %36 من رأسمالها، وذلك فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين.

وارتفع سهم الشركة خلال أول عامين من طرحه فى البورصة بنسبة 500% ، وهى أعلى زيادة لسهم مدرج خلال فى سوق الأوراق المالية خلال تلك الفترة.

ورفعت الشركة رأسمالها أول مرة بعد الطرح فى مارس 2020، من 353.65 مليون جنيه إلى 453.65 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.

كما رفعته مرة ثانية فى 23 يونيو 2021، إلى 853.6 مليون بزيادة قدرها 400 مليون جنيه، من خلال اكتتاب جرى تغطيته بمعدل 382.2 مرة، وفقا لإفصاح سابق.

وتدرس الشركة منذ يناير الماضى خططا لإدراج جزء من الأسهم في بورصة ناسداك أو نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية فى شكل إصدار شهادات إيداع دولية لم يحدد سعرها أو توقيت طرحها بعد.

وأفصحت فورى فى 13 أبريل الماضى عن شراء شركة أبو ظبي القابضة ADQ حصة تعادل 12.6 % من أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 123.4 مليون دولار تقريبا.

وأوضحت الشركة فى بيان لاحق أن هذه الصفقة تمت على جزء من حصص بنك مصر والبنك الأهلى المصرى إضافة إلى بيع حقوق اكتتاب زيادة رأس المال الجارية.